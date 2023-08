Fioretto, ancora trionfi Ancona e Jesi sul podio

Ancona e Jesi in trionfo con Serena Rossini ed Elena Tangherlini, oro e argento nel fioretto femminile alle Universiadi in corso a Chengdu in Cina. A pochi giorni dal successo mondiale di Tommaso Marini, anconetano del Club Scherma Jesi e delle Fiamme Oro, ecco un nuovo exploit internazionale targato Ancona e provincia. Un risultato costruito nei due club delle rispettive città, divise da sano antagonismo sportivo quanto da tradizionale campanilismo, ma anche unite da risultati come questi, che fanno parlare il mondo della scherma made in Marche e dei suoi protagonisti che da decenni scrivono la storia del fioretto azzurro e mondiale. E’ così che Serena Rossini, anconetana doc classe 1999, in passato anche al Club Scherma Jesi, oggi di nuovo Club Scherma Ancona, dove è nata e cresciuta, ma tesserata anche per le Fiamme Gialle, supera con una stoccata vincente l’avversaria e compagna di nazionale Elena Tangherlini, jesina doc classe 1998 e portacolori del Club Scherma Jesi ma anche dell’Esercito. Così, al termine della sfida, Serena sul podio scocca un bacio sulla guancia dell’avversaria, tributandole un meritato gesto d’amicizia dopo averla superata in pedana. Oro a Serena, argento a Elena, ma è un trionfo azzurro. Il capolavoro di Serena Rossini è iniziato nel turno delle 32 con il successo per 15-8 sull’ungherese Mesteri. Ancora una larga vittoria per l’anconetana delle Fiamme Gialle nel tabellone da 16 contro la francese Nayl con il punteggio di 15-5. La certezza della medaglia, per la studentessa di scienze e tecnologie psicologiche all’Università di Urbino, è arrivata grazie al 15-7 con il quale si è imposta sulla nipponica Kano. In semifinale il successo con un altro 15-7 contro la coreana Sim che le ha permesso di raggiungere la compagna azzurra Elena Tangherlini. In finale poi il successo che le ha regalato il titolo per 15-7 prima dell’abbraccio alla compagna di squadra. Grande prestazione anche per Elena Tangherlini, naturalmente, che ha conquistato la seconda medaglia d’argento di questa spedizione azzurra alle Universiadi. La sua prova è partita nel tabellone ad eliminazione diretta con il successo per 15-8 contro l’ucraina Poloziuk. La jesina negli ottavi di finale ha sconfitto la coreana Park 15-11 entrando di diritto tra le prime otto. Nei quarti la vittoria, che le ha regalato la certezza di una medaglia per la fiorettista dell’Esercito contro la giapponese Iwamoto con il punteggio di 15-12. In semifinale, la studentessa di scienze sociali all’Università di Camerino ha poi sconfitto la cinese Chen 15-12 conquistando così la finale, poi persa, contro la compagna di nazionale Serena Rossini. Raggiante il presidente del Club Scherma Ancona, Marco Pennazzi: "Sono molto felice per la vittoria di Serena, finalmente tantissimi sacrifici e sforzi in palestra vengono ripagati da questa bellissima medaglia d’oro alle Universiadi".

Giuseppe Poli