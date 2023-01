Firenze si ritira, Jesi e Fabriano perdono due punti

Naufraga nella maniera peggiore il progetto di rilancio del basket a Firenze, annunciato in pompa magna l’estate scorsa, così la serie B rimane a 15 squadre e Fabriano e Jesi perdono 2 punti in classifica. Come anticipato nei giorni scorsi, la società fiorentina, che già non si era presentata contro Matelica ottenendo il ko a tavolino, ha alzato bandiera bianca ieri pomeriggio comunicando il ritiro dal girone C di serie B. Vengono dunque annullati tutti i risultati ottenuti fino a questo momento: Jesi e Fabriano, ma anche Rieti, Faenza, Virtus Imola e Matelica che contro Firenze avevano vinto (il Matelica a tavolino) perdono 2 punti in classifica: da qui alla fine della stagione regolare una squadra riposerà e nella nuova B Interregionale che nascerà il prossimo anno scenderanno direttamente le ultime tre e non più le ultime quattro. Questa quella che sarà dunque, una volta ratificata la decisione dagli organi federali, la nuova classifica: Rieti 24; Faenza 20; Fabriano 18; Fiorenzuola, Ancona, Virtus Imola 16; Piacenza, Jesi, Ozzano, Senigallia 14; San Miniato, Andrea Costa Imola 10; Empoli, Cervia 4; Matelica 2. Una fine tristissima per il basket fiorentino che appena qualche mese fa aveva fatto cenno addirittura a raggiungere la massima serie nell’arco qualche anno: in società era entrato l’ex presidente della Fortitudo Bologna Pavani, mentre come consulente esterno vi era Ferdinando Minucci, già presidente della Siena scudettata, senza incarichi ufficiali in quanto radiato dalla Fip: sul parquet una squadra in grado di lottare per la serie A2 con il coach ex Jesi Gresta, il già capitano della Virtus Bologna Ndoja e il play Laganà, probabilmente il miglior giocatore di tutti i quattro gironi di B: giocatori, però, che se ne erano già andati da qualche giorno dopo che la situazione aveva ormai iniziato a precipitare irrimediabilmente e la ricerca di aiuti per risolvere i problemi economici non era andata a buon fine, fino all’amaro epilogo di giovedì.

Andrea Pongetti