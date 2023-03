Freestyle, la Coppa del mondo nelle Marche

Le Marche al centro dell’edizione 2023 della Coppa del Mondo di pattinaggio freestyle che partirà tra un mese. Dopo il grande successo della scorsa stagione col circuito Hero Battle Cup, nell’anno in corso sarà la nostra regione ad ospitare gli appuntamenti più importanti del calendario internazionale della Coppa, con ben tre tappe tra cui quella finale, presumibilmente decisiva per l’assegnazione delle medaglie delle singole specialità. La Coppa del Mondo inizierà dal 7 al 9 aprile in Spagna, con l’esordio a Valladolid, poi sarà per ben tre volte nelle Marche: prima a Porto Recanati, con la tappa del 1°-4 giugno, poi a Senigallia, quindi ad Osimo, dove terminerà l’edizione 2023. Sulla Spiaggia di Velluto la Coppa arriverà il 14 e il 15 luglio in occasione dell’XMasters, l’evento turistico-sportivo che da anni richiama migliaia tra atleti e spettatori e che quest’anno vedrà centinaia di pattinatori freestyle a sfidarsi. Una tappa anche in Francia, a Parigi, e poi di nuovo le Marche, con il capitolo conclusivo e forse decisivo di Osimo, dove la rassegna si chiuderà tra il 28 settembre e il 1° ottobre. Certa la presenza della campionessa del mondo di Battle Viola Luciani, portacolori del Conero Roller – FR Skates, fidardense. Con lei, i più importanti pattinatori a livello internazionale del pattinaggio freestyle, provenienti da almeno una decina di Paesi. Tra gli italiani, Lorenzo Guslandi, numero 1 del ranking mondiale, Valerio Degli Agostini, già vittorioso a Parigi nello speed slalom e Lorenzo Demuru, trionfatore lo scorso anno nella Battle alla Conero Hero. Tra le donne, oltre alla fidardense Luciani, attesa all’ennesima sfida alla sua rivale rumena Mihaela Alexandra Muntean, la campionessa di speed slalom Sveva Romano e Matilde Arosio. In tutto, si prevede l’iscrizione di circa 500 pattinatori, pronti a darsi battaglia nella Coppa del Mondo 2023, che oltre al prestigio, mette in palio punti pesanti per le classifiche iridate del World Skate. Ad organizzare la Conero Roller (pattinaggio artistico a rotelle e inline freestyle), che punta a fare ancora meglio del 2022, quando lungo la costa adriatica la Hero Battle Cup fece registrare una grande affluenza di pubblico. L’evento di Osimo sarà indoor, con gare previste al PalaBaldinelli, capace di accogliere oltre 4.000 spettatori; a Porto Recanati invece cambia rispetto al 2022 la location, che sarà in piazza Brancondi, zona nevralgica della località adriatica. L’auspicio è raggiungere in questo 2023 numeri da record nelle tre tappe marchigiane con circa 30.000 spettatori complessivi attesi nelle prove di Porto Recanati, Senigallia e Osimo. Le discipline in programma saranno, oltre alla Battle, Speed, Classic, Pairs, Slide, Jump; le categorie d’età, Senior e Junior.

Andrea Pongetti