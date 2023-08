Fronte societario. Giulia Mazzarini: "Questo è davvero un progetto serio»

Abbonamenti che vanno a gonfie vele già oltre la quota delle 1.100 adesioni dello scorso anno, nuovi sponsor che si avvicinano all’Ancona, come Centro Software, azienda bolognese che compare sulle nuove maglie svelate giovedì scorso dalla società dorica: la stagione che si avvicina sembra partire sotto i migliori auspici, grazie al tiro aggiustato anche nel settore del marketing e delle sponsorizzazioni, con l’accordo stipulato dall’Ancona con l’azienda Makeventi di cui è amministratrice Giulia Mazzarini, che è anche responsabile marketing di Confartigianato.

Nuovo incarico biancorosso per Makeventi: Giulia Mazzarini, cosa avete ereditato e come vi state muovendo?

"Ci siamo posti come azienda disponibile a fare una consulenza principalmente di marketing, per fare un piano marketing su misura per le aziende del territorio che conosciamo bene. E in virtù di questo abbiamo elaborato una serie di pacchetti interessanti per aziende di tutti i tipi e le dimensioni, sia aziende piccole sia più strutturate. Inoltre stiamo aiutando la società a individuare nuovi canali di comunicazione, sia all’interno dello stadio, sia l’app di cui già s’è parlato".

Come sta rispondendo il territorio?

"C’è molta curiosità, innanzitutto. Siamo una realtà locale conosciuta e radicata sul territorio, c’è una sorta di familiarità e questo facilita i rapporti. Le imprese riconoscono in questa gestione dell’Ancona serietà e un progetto valido".

Quali le difficoltà e quali i punti di forza?

"Le difficoltà sono legate al momento storico. Parlare alle imprese di sponsorizzazioni in questo momento non è semplice, dal caro energia a tutto il discorso sui tassi d’interesse, è un periodo di forte incertezza in cui le imprese valutano anche il minimo investimento. Però l’Ancona si sta presentando con un progetto serio, non solo sportivo ma anche di valorizzazione del territorio a partire da quello che sta facendo con le squadre giovanili. Questo viene percepito e le aziende rispondono. E poi dalla nostra c’è anche il fatto di avere elaborato tutta una serie di possibilità per partecipare anche con piccoli contributi che però danno visibilità".

I primi risultati?

"Faremo una conferenza stampa ad hoc, ma il territorio sta rispondendo, stiamo aspettando la chiusura di diversi contatti". Il suo ruolo in Confartigianato può essere l’asso nella manica?

"Occupandomi del marketing per Confartigianato ho già tante relazioni che posso utilizzare, in questo senso è un punto di partenza importante, speriamo di poter essere utili all’Ancona nell’ottica di essere utili alla città, anche in un’ottica di crescita, per aprire sempre nuove collaborazioni e occasioni di interazione".

g.p.