Futsal Ancona e Cerreto: lotta playoff

A due giornate dal termine, con il Cus Ancona e Corinaldo già salvi, fari puntati sul Futsal Ancona e il Cerreto d’Esi, ancora in lizza per un posto playoff (ultimo posto disponibile attualmente occupato dalla squadra dorica). Il Futsal Ancona cede alla Buldog Lucrezia i tre punti in palio, perdendo 2-4. Una gara che vede la panchina dorica perdere per strada De Brasi, infortunatosi nel riscaldamento, Monti, finito ko dopo quattro minuti, capitan Vitale e Tittarelli nella ripresa per doppio giallo, con Priori che si è improvvisato portiere. Dopo un primo tempo condotto dai padroni di casa e chiuso sul 2-1 (Gomez e Piersimoni ai quali risponde Paludo), nella ripresa gli ospiti riescono nel sorpasso con le reti di Cassisi e Copparoni. Nel finale il Futsal non trova il pareggio per un soffio, prima di cedere sul tiro libero vincente di Paludo. "É stata una partita nata male – commenta il presidente degli anconetani Lorenzo Francella –. Nonostante questo siamo stati sempre lì, però la gestione da parte dei direttori di gara è stata non all’altezza". La replica del tecnico lucreziano Elia Renzoni: "Non è stata la più bella partita che io ricordi, sia perché si è giocato pochissimo per diverse interruzioni di varia natura, sia perché mi ha rattristato da parte del pubblico, di ambo le parti, l’atteggiamento che c’è stato sugli spalti". Risultati 24esima giornata: Etabeta-Cus Ancona 8-1, Potenza Picena-Corinaldo 4-3, Recanati-Cus Mc 6-1, Ternana-Cerreto d’Esi 8-0, Russi-Dozzese 6-8. Classifica: Russi 55, Dozzese 49, Potenza Picena 41, Recanati 40, Ternana, Lucrezia 39, Futsal Ancona 30, Cerreto d’Esi 27, Cus Ancona 23, Corinaldo 22, Grifoni 19, Etabeta Fano 18, Cus Macerata 3.