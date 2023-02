Futsal Ancona e Corinaldo in campo Per entrambe pareggio in rimonta

A rincorrere. Queste le sfide del Futsal Ancona e del Corinaldo. Due pareggi, quello dorico con il Recanati e quello corinaldese con il Buldog Lucrezia, conquistati da entrambe le squadre dopo essere state sempre in svantaggio.

Vittoria per il Cerreto d’Esi in casa del Cus Macerata (4-5, Bicaj 3, Cinconze, Ghazi). Turno di riposo per il Cus Ancona. Termina 6-6 (Piersimoni 4, Gomez, Priori) la sfida tra Futsal Ancona e il padrone di casa Recanati dopo essersi trovati sotto 4-1. Così dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, sempre per mano dei leopardiani mercoledì scorso, arriva un punto che smuove la classifica e permette agli anconetani di rimanere in lizza per la promozione.

"Tra alcune chiamate arbitrali che ci hanno condizionato e alcune nostre disattenzioni ci siamo ritrovati sotto per 4-1; la squadra, però nella ripresa ha avuto un’ottima reazione e abbiamo sfiorato la vittoria", commenta l’allenatore dorico Perez. A Cartoceto, casa del Buldog Lucrezia, arriva il terzo risultato utile per il Corinaldo. Una partita da subito vibrante, con i portieri assoluti protagonisti, autori di una sfida al rialzo. Il Corinaldo concede il gol del vantaggio locale e su un vantaggio di misura termina il primo tempo. Al rientro in campo, sul risultato di 1-0, i lucreziani commettono cinque falli in sei minuti ed è il capitano corinaldese Campolucci, al 7’, a pareggiare i conti grazie al bonus di sei falli commessi dagli avversari e il tiro libero concesso al Corinaldo. A un nuovo vantaggio dei padroni di casa risponde Rotatori. Non passa molto tempo e i lucreziani vanno nuovamente sul +1, ma è di nuovo Campolucci, al 19’ a finalizzare un altro tiro libero e a mettere il punto all’incontro (3-3).

Alice Mazzarini