Futsal Ancona ha perso la bussola Cerreto, Corinaldo e Cus inseguono

SERIE B A sei giornate dal termine, si accende la sfida per un posto playoff: Cerreto d’Esi, Corinaldo e Cus Ancona all’inseguimento del Futsal Ancona, al momento occupante l’ultimo posto a disposizione per il post season. Due punti in cinque partite è il misero bottino di un Futsal Ancona in affanno. Dopo la scossa data dalle dimissioni di Massimiliano Marchegiani, di Massimiliano Trozzi e dell’allenatore Alejandro Perez (sostituito dal vice Foroni), la squadra anconetana sembrerebbe aver perso l’identità forte che fino a quel momento l’aveva contraddistinta. Al Geodetico di Montesicuro, ospite la Ternana, ancora una sconfitta per la squadra dorica, la sua terza consecutiva in casa. Gli anconetani iniziano con il piede giusto, andando in vantaggio (Vitale e Piersimoni), ma venendo sempre ripresi, fino al 19’, quando gli ospiti segnano la rete del sorpasso prima di andare tutti a riposo. Al rientro è ancora la Ternana ad affondare e portarsi sul +2 e a nulla vale il rigore finalizzato da Piersimoni, gli umbri allungano fino al 3-6 finale. Sabato trasferta cruciale in casa del Cerreto d’Esi vincente sul Recanati per 1-2 (Essaghir-Ghazi e Bicaj), e ora a tre punti di distanza dal Futsal Ancona. In lotta per uno posto playoff anche il Corinaldo, sconfitto a Russi dalla capolista (6-1, Bacchiocchi). Seconda vittoria esterna consecutiva per il Cus Ancona vincente sui Grifoni per 3-6 (Quercetti 3, Carnevali, Rossi, Balzamo). Classifica 20°g. Russi 46, Dozzese 40, Recanati, Ternana 33, Lucrezia, Potenza Picena 32, Futsal Ancona 26, Cerreto d’Esi 23, Corinaldo 21, Grifoni 18, Cus Ancona 17, Etabeta 14, Cus Macerata 2.

Alice Mazzarini