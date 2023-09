Futsal Ancona riparte dalla D "Una formazione di giovani"

La Futsal Ancona riparte dalla serie D. "Dopo la difficile scelta di non iscriversi al campionato di serie B, a seguito dell’impossibilità di poter affrontare la categoria nel migliore dei modi per mancanza di strutture adeguate, e delle nuove normative che negli ultimi due anni hanno condizionato pesantemente il progetto e le scelte effettuate all’inizio dell’avventura nei campionati nazionali, la società ha deciso di ripartire dai giovani, affrontando il campionato di serie D per poter risalire quanto prima nel principale campionato regionale". Le parole del presidente Lorenzo Francella durante la presentazione della nuova Asd Futsal al Black White di Ancona. Lunedì 28 agosto, agli ordini di mister Alfredo Campenni e del suo vice e preparatore dei portieri Enrico Munaretto, l’esordio ufficiale della stagione con l’inizio della preparazione in vista della prima di campionato venerdì 29 settembre.

Agli ordini del tecnico un gruppo di giovani che ha da subito hanno sposato il nuovo corso della società dorica, con l’ambizione di raggiungere traguardi importanti nel prossimo triennio. Ai ragazzi confermati dalla precedente stagione Filippo Bugari, Alessio Lucesoli, Filippo Steven Anzaldi, Reset Ruhul e Samuele Rossetti se ne aggiungono altri provenienti dal futsal e dal calcio a 11: Nicolò Mosca, Matteo Gabbanelli, Tommaso Pesaresi, Alessandro Angelani, Andrea Mellino, Samir Abichmou, Jacopo Colella, Michele Pacchiarotti. I veterani Lorenzo Boria e Luca Di Pancrazio guideranno il gruppo in questa nuova avventura, nell’attesa di completare la rosa con due nuovi innesti già agli ordini del tecnico dorico e in attesa di definizione del tesseramento.

"Con mister Campenni e con gli altri dirigenti abbiamo deciso di affrontare questa nuova sfida creando un gruppo di giovani, con diverse esperienze nei campionati regionali eo giovanili nazionali, a cui affiancare alcuni giocatori di esperienza per aiutarli ad entrare velocemente in questa nuova realtà e affrontare nel migliore dei modi la nuova stagione, creando un gruppo che possa regalarci soddisfazione nel giro di qualche anno", conclude Francella. La squadra proseguirà la preparazione nel pallone Geodetico di Montesicuro (impianto che ospiterà le gare casalinghe il venerdì alle ore 21.30), nell’attesa di svolgere questa sera un allenamento congiunto con la società Pegaso, altra formazione dorica militante in serie D.