Futsal, blitz a Perugia TB Marmi Chiaravalle davvero inarrestabile

Inarrestabile TB Marmi Chiaravalle. Vincendo con il Perugia (3-6), le rosanero conquistano il nono risultato positivo consecutivo (sette vittorie e due pareggi, a punti dal 13 novembre) e un secondo posto solitario in classifica, a quattro lunghezze dalla capolista Foligno. Le perugine passano in vantaggio dopo nemmeno un minuto, per poi raddoppiare a metà della prima frazione. Il quintetto chiaravallese non ci sta, trovando, prima di andare a riposo, il 2-1 di Cataneo. Nel secondo tempo, un’altra partita: le marchigiane dominano, capovolgendo il risultato (2-4, doppietta di Nicoletti Pini e Blanco). Le umbre provano a reagire, accorciando sul 3-4, ma un’espulsione complica le cose: Donati allora affonda, 3-5. Le padrone di casa si giocano il tutto per tutto con la carta del portiere in movimento; a giovarne sono solo le chiaravallesi che grazie a Nicoletti Pini trafiggono per la sesta volta l’ex Pizi. "Abbiamo fatto un’ottima gara. - le parole del capitano Elisa Magnanti- Faccio i complimenti a tutte le mie compagne perché si stanno mettendo a disposizione e per un cambio di mentalità, i risultati si stanno vedendo".