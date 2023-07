Gabriele Gabbianelli Campione Regionale Fci Marche, Pedale Chiaravallese sugli scudi nella categoria Giovanissimi

Pedale Chiaravallese sugli scudi nella categoria dei Giovanissimi. Un grande risultato di prestigio la storica società chiaravallese l’ha colto nel Meeting Nazionale di categoria sfiorando il trionfo: alla fine per il Pedale è arrivato un bell’argento. Sicuramente un risultato da ricordare e festeggiato dai Giovanissimi under 13 a Cozze, frazione di Monte San Vito, in occasione del Gran Premio Idromarche Team con il Pedale Chiaravallese che ha fatto festa con i suoi baby tesserati e con tutti i suoi dirigenti. Un centinaio circa i bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni che hanno partecipato e si sono dati battaglia lungo il percorso cittadino di 750 metri. Proprio il Pedale Chiaravallese trionfa nelle classifiche di partecipazione e di migliori piazzamenti individuali cedendo poi i premi conquistati alle due società piazzate nei restanti gradini del podio (Potentia Rinascita e Gruppo Sportivo Pianello).

MONTE URANO. Assegnate le maglie di campioni regionali Fci Marche per le categorie amatoriali specialità strada. Da segnalare nei Master 1 la maglia di campione marchigiano per Gabriele Gabbianelli (Team Cingolani).