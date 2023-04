Gara combattuta, La Nef conquista i tre punti

1

OSIMO

3

Parziali: 23-25, 28-26, 25-27, 31-33

Arbitri: Rossi e Mele

Un match tirato e combattuto, ma Osimo torna da Castellana Grotte con tre punti importanti. Il bottino in palio aveva obiettivi diversi per le due squadre. Osimo a caccia del secondo posto, Castellana della salvezza. I ragazzi di coach Roberto Pascucci devono faticare più di quello che racconta la classifica (Osimo sul podio, terza, i pugliesi invece terz’ultimi) per domare Castellana Grotte dopo un match che si gioca punto a punto. Testimonianza sono i parziali con tre set terminati ai vantaggi e un altro, il primo, chiuso proprio in volata dalla formazione osimana. Da registrare i 27 punti di Stella che tiene accesa la luce e la speranza negli osimani vogliosi di conquistare gli spareggi promozione.

La formazione de La Nef Osimo scesa in campo al PalaGrotte: Vignaroli 3, Cremascoli 2, Di Bonaventura, Terranova 8, Chiarini M. 7, Sparaci, Chiarini G. 2, Angeloni, Bizzarri 9, Di Martino, Stella 27, Silvestroni 16, Paci. All. Pascucci.