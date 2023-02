Gara ostica ad Altino per la Pieralisi Pan

3

JESI

TENAGLIA : Antonaci 14, Ferrara, Graziani, Papa. Picchi 2, Montechiarini 12, Natalizia (L2), Orazi 11, Conti (L1), Civardi 15, Giometti 13, Tarantino n.e., Fanellik n.e. All. Gagliardi.

PIERALISI PAN: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 8, Pirro 19, Pepa, Paolucci 14, Peretti 6, Angeloni 14, Usberti n.e., Cusma, Milletti 5, Marcelloni. All. Sabbatini.

Arbitri: Almanza e Binaglia.

Parziali: 22-25, 29-27, 25-14, 25-14.

Seconda sconfitta consecutiva per la Pieralisi Pan che risale da Altino con un solo set. Trasferta ostica per le jesine contro la seconda forza del torneo, ma la Pieralisi nel primo set spinge con il servizio e attacca con maggiore efficacia (20-21) conquistando la frazione iniziale. Sembra profilarsi un doppio vantaggio per la squadra di Sabbatini, ma nel finale del secondo set qualche imprecisione in attacco delle marchigiane oltre al muro abruzzese permette ad Altino di pareggiare i conti. Nel terzo e quarto set comandando sempre le padrone di casa.