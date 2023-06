Gare di twirling, un oro e due bronzi per l’Asd Fantasy

Un oro e due bronzi per la Fantasy nella siciliana Patti. Tasselli importanti che si aggiungono al grande mosaico della storia dell’Associazione Sportiva Fantasy Ginnastica Twirling. E’ il bilancio del Campionato Italiano di Twirling Serie BC – Coppa Italia FITw disputato nel fine settimana al Pala Serranò che regala nella specialità freestyle senior C uno splendido primo posto e il titolo di campionessa italiana vinto dalla fabrianese Giorgia Lenci. Altre grandi emozioni arrivano dal Team Senior Serie C di bronzo con Matilde Aberani, Giorgia Lenci, Chiara Perugini, Linda Piccolini e Chiara Storoni. Terzo anche il duo senior Giorgia Lenci e Chiara Perugini. Altri piazzamenti per Arianna Gagliardi Arianna 4° senior livello A e ai piedi del podio anche Mya Pellacchia nel freestyle youth livello B e 6° nello youth livello B. Settima Chiara Perugini nel freestyle senior serie C. Nelle venti anche Linda Piccolini (11^ nel freestyle junior serie C), Chiara Storoni (12^ freestyle junior serie C) e Matilde Aberani (14^ nel freestyle junior serie C). Grande soddisfazione per lo staff tecnico: Cristina Bosco, Angela Bramati e Sofia Gagliardi. Ottimi risultati che fanno sperare per la partecipazione alla National Cup IBTF ad agosto a Liverpool.