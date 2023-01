Garofoli pedala insieme a Franky, il pappagallo amico di Scarponi

Prime pedalate del 2023 insieme a Franky. Gianmarco Garofoli, passato quest’anno professionista con l’Astana (team World Tour), dove aveva gareggiato anche l’anno passato, ma con la formazione Development Team, team di sviluppo dei kazaki, ha avuto lunedì un compagno di allenamento particolare, la pappagalllina Franky che era tanto amica del compianto Michele Scarponi. Garofoli, 20 anni, di Castelfidardo, uscito in allenamento con il compagno Antonio Nibali, pubblica un post con il video dell’incontro con la pappagallina in volo che si appoggia prima sul caschetto e poi sulla schiena del neoprofessionista. "Franky facciamo un altro giretto, alè, bravo" le dice Garofoli. Un post che ha ricevuto tanti consensi e commenti. Qualcuno scrive che "ha riconosciuto l’abbigliamento, grande". Emozioni, visto che proprio il 2 gennaio 2017, esattamente sei anni prima, la pappagallina Franky aveva pedalato proprio assieme a Michele Scarponi, con capitan Astana che le sussurrava... "No no, stai qui, stai qui Franky, dove andiamo oggi al mare, andiamo a smaltire il panettone?". Franky e quella maglia celeste dell’Astana che non ha dimenticato. Ora indossata dal corridore fidardense che sta preparando la nuova stagione sulle strade di casa dopo il raduno effettuato a dicembre, con l’Astana, in Spagna.