Garofoli protagonista in Sicilia, ora in azzurro correrà in Calabria

"Ce l’abbiamo fatta" scrive sui social Gianmarco Garofoli. Ha contribuito e tanto ieri anche il corridore fidardense alla vittoria del compagno di squadra Alexey Lutsenko nella tappa finale, la più attesa, e poi nella classifica finale del Giro di Sicilia arrivata a Giarre dopo aver scalato l’Etna. Garofoli, dopo essersi piazzato 13° giovedì nella penultima tappa, è stato il protagonista nel finale della frazione conclusiva scatenandosi nella discesa dell’Etna e poi lanciando il kazako verso il successo del giro siciliano. Nonostante il grande lavoro svolto per la squadra in tutte e quattro le tappe Garofoli ha chiuso al 17° posto in classifica generale, quinto tra i giovani. Il classe 2002 dell’Astana sembra aver messo alle spalle definitivamente il Covid che lo ha costretto a fermarsi a inizio febbraio dopo appena due tappe della Valenciana. Ora lo aspetta una primavera da protagonista (il sogno sarebbe la convocazione per il Giro d’Italia) sin da domani quando in maglia azzurra correrà il Giro di Reggio Calabria. E’ infatti arrivata nei giorni scorsi la convocazione da parte del ct della Nazionale italiana Davide Bennati che ha per la gara calabra ha allestito una formazione composta prevalentemente da giovani con l’unica eccezione di Elia Viviani. Oltre a Garofoli e capitan Viviani sono stati convocati Dario Igor Belletta (Jumbo Visma Dt), Marco Frigo (Israel), Bryan Olivo (Ctf), Andrea Raccagni Noviero (Soudal) e Lorenzo Ursella (Dsm Dt).