Gatti, che sfortuna Cade e si frattura

Rottura delle clavicola (giovanili a Cantù), frattura della mano (sempre a Cantù), rottura del crociato (a Bernareggio campionato di serie B 2021) … E domenica sera, dopo la partita vinta con Cesena, ecco il più indesiderato dei poker, quello degli infortuni subiti in carriera: la scivolata lungo le scale di casa, la caduta e la conseguente frattura del secondo metacarpo della mano destra. "Una caduta banale, sul momento non mi ero reso conto di essermi fatto male, non ho sentito particolari dolori, la mano sinistra l’avevo appoggiato bene poi guardando l’altra ho visto che l’osso era uscito – racconta comprensibilmente contrariato Patrick Gatti, lombardo di Como, 22enne ala della General Contractor – ringrazio i dottori Marco Cianforlini e Nicola Panfoli che mi hanno operato, purtroppo dovrò saltare qualche partita una vera disdetta stavo attraversando un buon momento, pazienza dopo Pasqua sarò di nuovo pronto". Vi attende un finale di stagione a dir poco impegnativo… "E’ vero, anche noi siamo tra quelle che puntano alla conquista del quarto posto, per riuscirci dovremo cercare di vincere più partite possibili, farlo anche a Rieti sarà un impresa ma dobbiamo provarci".

g.a.