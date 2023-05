Gatto e Simonetti saltano la prima

La squadra tornerà ad allenarsi oggi. Per la partita di giovedì prossimo Marco Donadel dovrebbe recuperare Prezioso, che a Carrara non c’era per un problema gastrointestinale, ma dovrà anche fare a meno di capitan Gatto e di Simonetti, fermati per somma di ammonizioni. In questa fase, infatti, la squalifica scatta ogni due gialli. Certo che due assenze a centrocampo peseranno sulle scelte del tecnico di Conegliano, anche se proprio dalla panchina ultimamente Donadel sta traendo risorse preziose, in questo momento della stagione, come nel caso di Barnabà e Basso titolari a Carrara. Se da un lato c’è il "problema" dell’assenza di Gatto e Simonetti, dall’altra c’è la certezza dell’attacco, che sta attraversando un buon momento, dal bomber Spagnoli, al suo dodicesimo centro proprio nella partita che contava di più e sul campo su cui s’era infortunato lo scorso novembre, agli altri visti all’opera allo stadio Dei Marmi.