General Contractor alle prese con un finale di stagione da brivido

Trasferte a Matelica e Ozzano, derby (di fuoco?) al PalaTriccoli con Ancona: si decide tra le rappresentanti delle Marche centrali e la cittadine della cintura bolognese il destino della General Contractor attuale quarta forza del campionato alle spalle di Rieti, Faenza e Fabriano le tre matematicamente sicure della partecipazione ai play off promozione in serie A. Resta da assegnare il quarto posto conteso fino all’ultimo tra un agguerritissimo quartetto, General Contractor (32 punti) Ozzano (30) Piacenza e Ancona (28). Tanto per capirsi, Jesi al momento si trova in pole position rispetto alle altre ma, ci perdoni monsieur de la Palisse, solo con un en plein di vittorie avrebbe la matematica certezza di tagliare il traguardo braccia al cielo. L’ultima parte del cammino verso i play off si prospetta insidiosa a cominciare dalla trasferta in casa della Halley, formazione neopromossa che dopo un girone di andata con molte ombre e poche luci nel ritorno ha cambiato volto collezionando successi in serie e dando del filo da torcere all’avversario di turno. Big comprese. Per i locali due punti fondamentali per mantenere il posto nei play out (ed evitare la retrocessione diretta), per la General Contractor due punti per tornare a riassaporare (solo di sfuggita) il gusto della serie A…

Gianni Angelucci