"General Contractor, basta pause"

L’altra metà del cielo – più prosaicamente la parte ‘nobile’ della classifica del campionato di basket serie B girone C – per la General Contractor si trova nella galassia Nord, ai confini tra Emila e Lombardia, Piacenza, sponda Bakery. In programma domani (palasport E.Franzanti, palla a due alle 18) una sfida dal vago riecheggiare della vecchia, e mai abbastanza rimpianta, per Jesi, serie A (nei rari precedenti tra marchigiani ed emiliani al piano superiore anche uno strepitoso Marques Green da play off in maglia orange, stagione 20172018, avversario l’anno dopo con gli emiliani). Squadre divise da due punti in classifica, reduci dai successi con cui sette giorni fa entrambe hanno inaugurato il girone di ritorno, la General Contactor sudando le sette camicie per venire a capo della pratica Virtus Imola, la Bakery andando a violare il fortino, fino a poco tempo fa inespugnabile, della Goldengas.

"Se vogliamo raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati (minimo un posto tra il quinto e l’ottavo) non possiamo permetterci certe pause in fase difensiva – gira il coltello nella piaga coach Ghizzinardi – con Imola siamo stati bravi a reagire e a recuperare una gara che rischiava di diventare proibitiva, non è detto che vada sempre bene". Su valore e obbiettivi della Bakery bastano i numeri, quarto posto in classifica e squadra rinforzata con il recente arrivo del duo Passoni (in campo poche settimane fa nella gara, ahimè cancellata, con Firenze al PalaTriccoli) Venuto, altro ‘veterano’ tra gli abbonati alle sfide contro l’Aurora. La General viaggia con due punti in meno e la leggerezza di chi sembra essersi scrollato di dosso le zavorre post festività. E il coach è stato chiaro: la differenza, alla fine, la farà gli scontri diretti. I suoi sono avvertiti.

Gianni Angelucci