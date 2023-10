General Contractor di forza. Partita sofferta, Rossi ok

G. CONTRACTOR

69

GEMINI MESTRE

64

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 9, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 2, Merletto 12, Nisi ne, Ihedioha 2, Valentini 3, Rossi 19, Marulli 6, Casagrande 16. All. Marcello Ghizzinardi

GEMINI MESTRE: Bugatti 12, Bocconcelli 10, Mazzucchelli 8, Pellicano 3, Morgillo 3, Perin 6, Lenti 6, Caversazio 12, Sebastianelli 4, Zampieri ne. All. Cesare Ciocca

Arbitri: Settepanella (Te), Marianetti (Ch)

Parziali: 14-19, 31-30, 52-50

NOTE: 300 spettatori. Tiri da 1: Jesi 1213, Gemini 35. T2 Jesi 1531, Gemini: 2042. T3 Jesi 929, Gemini: 726. Rimbalzi: Jesi 38 (10 off), Gemini 39 (14 off)- Perserecuperate: Jesi 1710 Gemini: 167.

Prima, meritata quanto sofferta vittoria per Jesi, prima sconfitta per una gagliarda Gemini sempre in partita sconfitta solo sul filo di lana.

Polveri bagnate fin dall’inizio, (2-5) al 3’, due consecutivi falli in attacco (Carnevale e Varaschin) innescano il primo timido mini tentativo di fuga ospite (6 11).

Risposta Jesina dall’arco Casagrande e Rossi sorpasso 14-11 al 7’ prima dello 0-8 esterno che chiude il quarto iniziale.

La General Contractor a questo punto si presenta più aggressiva al rientro in campo, dando vita dura per la Gemini sotto le tabelle, e non si scherza neppure nell’altro pitturato, la V2 (Valentini-Varaschin) sigla la parità a quota 21.

Continua la serata a fasi alterne (eufemismo) dei tiratori (all’intervallo lungo Jesi tira col 37% Mestre col 41), ma a rompere il ghiaccio ci pensa il solito Rossi, due triploni a finalizzare la serie di recuperi da applausi di un redivivo Ihedioha per il massimo vantaggio interno di tutta la partita + 6 (31-25) ridotto a una sola lunghezza al 20’.

Fatica immane su entrambi i fronti per trovare la via del canestro, a metà gara Jesi si trova in vantaggio alla voce rimbalzi senza, ahimè, riscontri concreti a tabellone: quando Rossi colpisce dall’arco puntuale arriva la risposta di Buratti, un botta e risposta che rende la perfetta immagine di una gara destinata a viaggiare sui binari dell’equilibrio fino all’ultimo secondo.

La partita a questo punto e visto l’andazzo si decide nel finale.

Mestre torna a fare la voce grossa sotto le tabelle, trova l’illusorio +6 (54-60) a 5.39’ dalla sirena. Sembra che la partita possazata in modo negativo per la General Contractor, ma Jesi non si sbraga, anzi si rimette in carreggiata e ci mette il cuore, la voglia e le magie di un Merletto formato extralusso per il decisivo allungo a 31’’ dal gong. Una sfida che ha fatto uscire fuori tutta la forza mentale di Jesi che è riuscita a rimontare e allungare proprio nell’ultimo periodo.

Una vittoria che fa ben sperare per i prossimi impegni.

Gianni Angelucci