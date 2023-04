General Contractor in campo, sfida cruciale per il quarto posto

Che c’entrano il tennis e la Borsa con una partita di basket tipo il derby di stasera al Palatriccoli (palla a due alle 20.30) tra Jesi General Contractor e Senigallia Goldengas? Un po’ come mischiare il sacro con il profano ma, vedrete, alla fine c’entrano eccome. Se non altro per capire quale sia l’importanza dei 40’ di stasera e dello stato di salute (e che salute!) delle contendenti. Nel tennis è come se nel game di stasera si giocasse una finale di un torneo 1000 tra Sinner e Alcaraz (anche a loro capita, ogni tanto, di perdere …) approdati alla sfida decisiva sulla scia dell’inequivocabile 6 – 1 degli ultimi due mesi (‘vittime’ della General, San Miniato, Fabriano, Cesena, Empoli, Andrea Costa, Rieti, unico stop a Faenza, vittorie Goldengas a spese di Cesena, Empoli, Matelica, San Miniato, Fiorenzuola, Ozzano, unica sconfitta ad Imola contro l’Andrea Costa). Per la Borsa solo questione di quotazioni e della percentuale di fiducia riscossa dal titolo: e poi si sa, più vinci e più aumenta il valore delle azioni.

Ergo come nel tennis e nella Borsa fare calcoli e previsioni è azzardo al limite dello spericolato non sempre premiato dai pronostici degli esperi (e dalle buone intenzioni dei protagonisti). Di sicuro Jesi e Senigallia si giocano una buona percentuale di possibilità di conquistare quel quarto posto che fa gola alle tante outsider in lizza.

La statistica (campanello d’allarme per Jesi) riferisce della scarsa valenza del fattore campo nelle ultime edizione del derby, a incidere di più (antenne drizzate in casa Goldengas) la presenza degli ex in campo: Valentini, Cicconi Massi, Varaschin: che bello ogni tanto farsi rimpiangere, sportivamente, dagli ex estimatori …

Gianni Angelucci