General Contractor: preso l’esterno Nicola Calabrese

Nicola Calabrese in, Simone Rocchi out. Sono i movimenti dell’ultimissima ora in casa General Contractor: chiamateli se volete prove tecniche di play off (!), o se preferite, correzione di rotta in ottica finale di stagione reso più palpitante e coinvolgente in casa orange all’indomani del (insperato?) successo nel derby dell’ultima domenica. All’origine del duplice trasferimento lampo (Sala Consilina, serie B girone D la destinazione della guardia romana), per quanto è dato sapere, il desiderio dei due giocatori di vivere nuove (e possibilmente più gratificanti) esperienze. Calabrese avrebbe ricevuto la classica offerta, economica e di utilizzo in campo, che non si può rifiutare, Simone, nelle ultime settimane regolarmente partito dalla panchina a beneficio del compagno di squadra Patrick Gatti, avrebbe chiesto un minutaggio e una considerazione più consona a un classe 2000 ancora alla ricerca di una precisa identità ma fermamente deciso a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel basket. Esterno classe 2001, 193 cm. nato a Forlì Nicola Calabrese è cresciuto nelle giovanili dell’International Imola prima di passare nelle fila dell’Andrea Costa dove ha esordito, da junior, in A2: le successive due stagione a Faenza in B, lo scorso anno di nuovo a Imola sponda A.Costa, tra i protagonisti di una stagione conclusa ai quarti di finale play off persi con Agrigento. Energia, fisicità, difesa e buone capacità realizzative nel suo biglietto da visita, l’estate scorsa Nicola ha scelto Ancona per la sua crescita, 17 gare disputate con la Luciana Mosconi, 15 minuti di utilizzo 5 punti e 2 rimbalzi di media.

Nelson Rizzitiello garantisce le qualità di un atleta che può giocare spalle a canestro e in grado di rendersi utile alla squadra con la sua fisicità. "Ringrazio la Luciana Mosconi per la disponibilità mostrata nella trattativa – così il club manager leoncello – si è creata questa situazione e abbiano ritenuto di poterla cogliere al volo: Nicola ha tra le sue caratteristiche anche la capacità di difendere con energia, proprio quello che serve a una squadra come la nostra". "Jesi è una piazza cestistica molto seguita e non vedo l’ora di giocare per questa città, per questa maglia e per la gente che la domenica viene al palazzetto – non fa mistero del suo entusiasmo l’ex dorico che indosserà la maglia col numero 17 – Sono sicuro che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni".

Gianni Angelucci