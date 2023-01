General Contractor, sfida spareggio con Imola per restare in zona playoff

Dalle stelle alle stalle. Un fin troppo abusato modo di dire che, ahinoi, fotografa alla perfezione la inaspettata parabola discendente della General Contractor tra il vecchio e il nuovo anno. Dal quarto posto prima della sosta natalizia al nono di metà gennaio, dal confortante 85 nel rapporto vittorie sconfitte al salomonico 77 al giro di boa del campionato.

Alla base del brusco ridimensionamento le sconfitte con Ancona e Ozzano e la beffa dei due punti conquistati magna cum laude sul campo contro Firenze e cancellati, a tavolino, dopo il ritiro dal campionato della formazione toscana.

Domenica il via al girone di ritorno avversaria dei leoncelli la neo promossa Virtus Imola (PalaTriccoli palla a due alle 18) per una gara-spareggio dal sapore del non ritorno – in ottica play off - per gli orange. Per continuare a coltivare la speranza di arpionare uno dei due posti al sole lasciati liberi dalla accoppiata, praticamente irraggiungibile, Rieti-Faenza obbligatorio vincere per la classifica e per riassestare l’attuale deficitario tabellino casalingo (3 vittorie ed altrettante sconfitte, decisamente più confortante, e incoraggiante il 44 del cammino esterno).

La squadra, a parte alcune eccezioni (a Imola e Ancona), sembra trovare le giuste motivazioni lontano dal palas amico. Del resto la curva Nord vuota al PalaTriccoli non fa più notizia: vedi l’ultima domenica, bastano una decina di tifosi ospiti ed è come giocare fuori casa …

Gianni Angelucci