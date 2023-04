General Contractor stende la Goldengas

G. CONTRACTOR

77

GOLDENGA SENIGALLIA

59

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 12, Ferraro 10, Giulietti, Moretti, Konteh, Filippini 8, Merletto 7, Cicconi Massi 10, Calabrese 8, Vita Dilu, Valentini 11, Marulli 11. All. Marcello Ghizzinardi

GOLDENGA SENIGALLIA: Valletti ne, Giannini 2, Giacomini 8, Gnecchi 5, Neri 18, Ciacci ne, Valle 4 , Lemmi 3, Arceci ne, Cerruti 3, Musci 13, Pozzetti 3. All. Paolo Filippetti

Arbitri: Barbieri e Gai (Roma)

Parziali: 18-18, 38-30, 57-46

Settimo sigillo e incoraggiante ipoteca (niente più di una semplice ipoteca, frenano in casa Aurora) sul quarto posto da parte di una solida General Contractor reduce dal golpe reatino: lezione fin troppo severa per una gagliarda Goldengas in grado di tenere botta per tre quarti prima di cedere di schianto nel finale di un derby a senso unico. Cronaca: cìè grande attesa per un derby che mette in palio il bonus valido per un biglietto per l’ultimo posto in ottica play off tra due squadre in salute reduci da sei successi nelle ultime sette gare.

Giacomini, Neri, Lemmi, Pozzetti e Musci il quintetto proposto da Filippetti, Jesi risponde con Merletto, Marulli, Calabrese, Ferraro e Filippini. Partenza sprint ospite Neri, ispirato a segno due volte dall’arco, Valle e Musci a completare l’opera prima, ed unica, mini fuga esterna (4-10).

Immediata risposta da Calabrese e Filippini dall’arco, di Varaschin al 6’ i punti del primo vantaggio interno (16-14). Ex di turno scatenati nel secondo quarto, 8 di Valentini (due triple), 4 di Varaschin per il primo accenno di fuga leoncello (26-21), sale la difesa orange, disarmata la Goldengas smarrisce la via del canestro, quando anche il terzo ex, Cicconi Massi si iscrive a referto con 6 di fila Jesi tocca il primo vantaggio in doppia cifra 38-28 al 19’.

All’intervallo leoncelli mai in lunetta (!), altrettanto sorprendente il 34 ospite ai liberi (5-4 il computo dei falli fatti e subiti). Subito lotta dura sotto le tabelle al ritorno in campo Musci e Filippini (terzo fallo al 26) protagonisti assoluti, ospiti a meno 5 (40-35) al 24’ le prime conclusioni dall’arco di Merletto e Ferraro e il 12 punti di Varaschin garantivano il rassicurante +11 all’ultimo intervallo.

Devastante l’avvio orange nell’ultimo quarto, 7-0 di parziale (terza bomba di Valentini) massimo vantaggio 64 - 46 dopo 120 secondi e derby in archivio con largo anticipo e con meritata ovazione finale di un pubblico finalmente tornato in buon numero ad applaudire la squadra.

Gianni Angelucci