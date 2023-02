Generale Contractor Jesi

Chiamatela se vi pare pausa di riflessione oppure sosta forzata, non cambia la sostanza: oggi la General Contractor, giocatori, pubblico, staff, se ne staranno belli tranquilli alla finestra a vedere, neppure tanto di nascosto, l’effetto che fa.

Per coach Ghizzinardi e la sua truppa un turno di riposo obbligato a causa degli esiti fallimentari legati alla meteora Firenze (solidarietà con coach Gigio Gresta e i tanti addetti ai lavori chiamati a realizzare un progetto, all’atto pratico un vero bluff, riportare dopo i mai abbastanza rimpianti fasti senesi una città toscana ai massimi livelli del basket nazionale).

Una domenica di riposo che cade a sette giorni di distanza dal franco successo del PalaTriccoli contro il San Miniato e sette giorni prima del derbyssimo – sempre al Palatriccoli - con i cugini della Ristopro.

Per provare a mantenere alta la guardia la squadra si è trasferita venerdì sera armi e bagagli nel confinante Abruzzo per una amichevole contro Chieti fanalino di coda del girone Rosso di A2 a sua volta in attesa di ospitare la nobile decaduta Fortitudo Bologna.

Per Merletto & C, con Marulli e Gatti a capo del terzetto di ex fabrianesi, l’opportunità di misurarsi con una formazione di categoria superiore. Rinviato di qualche ora il test-verifica delle condizioni fisico atletiche di Filippo Cicconi Massi ai box per infortunio nelle ultime due gare. Che l’ex Goldengas riesca, o meno, a recuperare in tempo per il derby, potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Gianni Angelucci