Gentili a caccia di numeri uno

Non solo prima squadra, ma anche formazioni giovanili. Ecco il punto di vista di Luca Gentili, allenatore dei portieri e responsabile dell’intera area. Un incarico molto delicato, affidato a una figura dal grande peso specifico. Classe 1972, ex numero uno professionista che vanta esperienze con il Bari, Catanzaro e Taranto. Sui giovani portieri dell’Ancona Luca Gentili spiega: "Abbiamo profili interessanti, tecnicamente validi. L’obiettivo è quello di vederli giocare su palcoscenici importanti". Ecco cosa cerca l’Ancona nelle selezioni effettuate sul territorio: "Attitudini al ruolo, livello cognitivo, personalità e struttura. Questi sono i punti che guardiamo maggiormente". Cosa fare per costruire numeri uno di elevato profilo: "Mi piacerebbe vedere maggiore attenzione verso questo ruolo – conclude Gentili –. Lavorare solo sui giocatori di movimento è sbagliato, ecco perché l’Ancona ha deciso di investire anche sui portieri".