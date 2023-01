Ghizzinardi: "Derby durissimo Sappiamo bene cosa ci aspetta"

Coach Marcello Ghizzinardi perdoni la banalità: è più forte il dispiacere per la perdita dei due punti con Firenze o la consapevolezza di avere un posto in più per i play off?

"Cosa dire di sicuro c’è grande rammarico, con Firenze avevamo giocato la miglior partita dell’anno mentre per i play off la concorrenza resta numerosa, agguerrita ed estremamente qualificata, quindi …".

Quindi?

"Alla fine cambia poco o niente, era durissima prima sarà durissima adesso".

Veniamo al derby di domani contro la Luciana Mosconi?

"A questo punto credo siano 5 o 6, questo se vogliamo è più sentito del solito può valere doppio vista la situazione che si è venuta a creare".

Il primo derby non si scorda mai, vale anche per lei?

"Il derby con Ancona è stata la mia prima partita sulla panchina di Jesi, ero appena arrivato, giocavamo in casa, perdemmo: l’anno dopo, invece, quello dei play off, dopo la sconfitta in Coppa di Lega vincemmo entrambi i derby in campionato, in casa e fuori. Ricordi agrodolci, diciamo così".

L’anno scorso non ci furono vie di mezzo, chi giocava in casa vinse maramaldeggiando: la Mosconi dominò al PalaRossini, al ritorno l’Aurora restituì lo sgarbo, con gli interessi.

"Speriamo che, almeno domani, non succeda!".

Come arriva la General Contractor all’appuntamento?

"A partire dai giorni precedenti la gara con Matelica (l’ultima prima della sosta ndr) fino ai giorni nostri l’australiana ha colpito duro e ha lasciato qualche strascico oltre a qualche problema muscolare ma visto il periodo pensa valga un pò per tutti … ".

Un flash sui cugini.

"Ottima squadra ben allenata: li abbiamo incontrati due volte in amichevole, sappiamo cosa ci aspetta…".

Gianni Angelucci