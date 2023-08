Già in aereo alla volta di Zurigo Oggi torna in gara dopo il trionfo

Altra settimana e altro volo per Gianmarco Tamberi. Martedì assieme alla moglie Chiara è salito su un aereo alla volta di Zurigo. "Go, ci siamo, si riparte, si va. Tutto relax? Invece no" scherza Gimbo sui social, 31 anni, atteso di oggi dalla prima gara dopo l’oro mondiale vinto nove giorni fa a Budapest. Tamberi, campione di tutto nell’atletica, è pronto quindi a tornare in pedana nel salto in alto, nella tappa elvetica di Diamond League che annuncia un cast stellare. Allo stadio Letzigrund andrà in scena lo show del Weltklasse. Spettacolo uguale Tamberi, il re dell’atletica che la scorsa settimana ha coronato il sogno del trionfo iridato outdoor, l’unico che gli mancava, decollando a 2,36.

Il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica dell’alto dalle ore 18.48 di oggi inizierà a saltare a Zurigo dove ritrova l’élite della specialità quasi al completo. Tra i primi nove dei Mondiali è assente solo l’argento JuVaughn Harrison. Gli altri avversari dell’anconetano delle Fiamme Oro ci sono tutti: da Mutaz Barshim, bronzo iridato, al cubano Luis Enrique Zayas e al tedesco Tobias Potye, ma anche il coreano Woo Sang-hyeok, lo statunitense Shelby McEwen, il giapponese Ryoichi Akamatsu e l’australiano Brandon Starc.

Poi capitan Gimbo sarà di nuovo impegnato in Svizzera, lunedì, a Bellinzona, ultima gara di un’altra stagione storica. In attesa, ieri mattina ha scherzato con il figlioletto di Barshim prendendolo in braccio e facendogli saltare l’asticella sulla pista dello stadio svizzero. Poi, con Barshim, invece hanno saltato l’asticella tenendosi per mano con una capovolta. Tamberi salta anche sopra la mascotte della gara provando anche un lancio con il giavellotto prima della sessione di allenamento. Ha voglia di scherzare e di festeggiare come ha fatto sabato, fino quasi all’alba, assieme a tanti amici, familiari e ai pallavolisti Ivan Zaytsev e Sofia Moretto alla Hangar di Camerano. Una toccata e fuga doverosa a casa. Poi Gimbo – che ha scritto anche una lettera di ringraziamento ai compagni di squadra in azzurro - e Chiara hanno rifatto le valigie volando di nuovo oltre confine. Oggi si tornerà a fare sul serio. Con tanto di diretta tivù delle gare (Rai 3 dalle 20.10 alle 22 e su Sky Sport Arena dalle 20 alle 22.

Intanto, ecco cosa dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Tamberi portabandiera a Parigi? Sono molto legato a lui da stima e amicizia, ma oggettivamente non credo sia il solo che possa essere il nostro portabandiera visti i curricula. Al tempo stesso il Cio chiede, laddove è possibile, di avere un uomo e una donna. Pertanto: i Giochi sono nel 2024 e oggi siamo ad agosto 2023, ma c’è una giunta Coni che voterà su proposta del presidente. Diamo tempo al tempo e vediamo che succede".