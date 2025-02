Gianmarco Tamberi a Sanremo: “Vado alle prossime Olimpiadi”

Sanremo (Imperia), 11 febbraio 2025 – “Non sono qui per cantare”, si schermisce subito Gianmarco Tamberi a Sanremo. Come promesso, ha riferito al pubblico dell’Ariston un importante annuncio sulla sua carriera sportiva: “Ci vediamo a Los Angeles 2028”. Cioè alle prossime Olimpiadi. Accolto da un lunghissimo applauso prima che gli spettatori iniziassero a scandire il tempo come prima dei suoi salti.

Il campione olimpico di salto in alto è salito sul palco intervallando le esibizioni di Jovanotti, suo grande amico. "Dopo Parigi sono stati dei mesi molto duri – confessa Gimbo – . Quando si prova con tutto se stessi a rincorrere un obiettivo e lo sfiori con un dito perdi la fiducia in te stesso, perdi il coraggio di rimetterti in gioco, perché sai che è stato proprio quel gioco in qualche modo a farti star male". L'atleta olimpionico prosegue: "Mi sono reso conto che quello che ha fatto la differenza davvero non sono mai state le vittorie ma la volontà di riprovarci, anche quando quelle difficoltà sembrano insormontabili. Oggi ho tantissima paura, ma è molta più la voglia di riprovarci, di rimettersi in gioco e di poter dare la speranza. Quindi, ci vediamo a Los Angeles 2028".

Insomma, ha scelto la cornice sanremese per mettere a tacere le voci sul presunto abbandono, annunciando l'intenzione di continuare a gareggiare.

Il 22 gennaio scorso un post sui social aveva allarmato fan e sportivi italiani. Su uno sfondo nero, infatti, Tamberi aveva scritto: "Forse è il momento di prendere quella decisione", frase che faceva pensare al ritiro.