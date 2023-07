Giannini pronto alla sfida In azzurro alle Universiadi

di Valerio Cuccaroni

ANCONA

A cavallo, sulla sbarra e sulle parallele, in volteggio e a corpo libero, forse addirittura sugli anelli: se si è campioni di ginnastica artistica ci sono tanti modi per andare alla conquista della Cina. E il grande ginnasta dorico Lay Giannini li proverà tutti (o quasi), dal 2 agosto, alle Universiadi di Chendu.

Per noi che lo seguiamo da quando era un adolescente, e già trionfava a livello nazionale, non è una sorpresa sapere che il ginnasta anconetano, così come trionfava alle nazionali quando era un ragazzo, ora che è uno studente universitario è stato scelto per partecipare alle Universiadi, corrispettivo delle Olimpiadi per atleti laureandi.

Giannini farà parte della nazionale italiana che, con una squadra di cinque campioni, sfiderà le altre nazioni, per una settimana intera, dal 2 agosto in poi, con lo scopo di arrivare in finale e, se possibile, sul podio o, ancora meglio, vincere.

Giannini è uno studente di Scienze Motorie di ventidue anni ed è un atleta senior che si allena all’Accademia di Fermo, dove, seguito da fisioterapisti e nutrizionisti, passa la maggior parte del suo tempo, sebbene continui a risiedere nel capoluogo marchigiano.

Le Universiadi di Chendu si sarebbero dovute tenere nel 2021 ma sono state rimandate a causa della pandemia. Giannini si scontrerà con atleti che, come lui, hanno tra i 20 e i 25 anni. Darà il meglio di sé su cinque attrezzi mentre non sa ancora se il direttore tecnico, Giuseppe Cocciaro, lo sceglierà anche per la sesta specialità: gli anelli. Si vedrà mercoledì 2 agosto quandi si terrà la prima gara, valida per qualificarsi sia come singoli atleti sia a squadre.

Essere stato selezionato per le Universiadi fa ben sperare per la grande sfida che lo aspetta in autunno. A ottobre, infatti, oltre a completare la laurea triennale, Giannini dovrà affrontare la qualificazione per le Olimpiadi. Ne sarà capace? La Fortuna giocherà la sua parte ma, come ci ha insegnato Ariosto, conta altrettanto la Virtù. E Giannini, sportivamente parlando, ne ha da vendere: parla per lui, in effetti, il suo palmares, dove spiccano un bronzo agli Europei Juniores e da ultimo l’argento a squadre ai Giochi del Mediterraneo, per citare solo due dei numerosi titoli guadagnati nella sua carriera. Il ginnasta ha girato l’Europa, ha gareggiato a Buenos Aires e in Russia. In Cina sarà la sua prima volta.