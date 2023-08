Gimbo, il Mondiale e quell’oro che manca La grinta della moglie: "Andiamo a vincere"

Gimbo non sarà solo a Budapest dove da domenica andrà a caccia del mondiale all’aperto di salto in alto. L’unico oro che gli manca. A spingere il campione olimpico verso un’impresa da definirsi storica ci sarà anche sua moglie Chiara e non solo. "Gianmarco è partito oggi (ieri, ndr) assieme al suo team (coach Giulio Ciotti, il preparatore atletico Michele Palloni e il fisioterapista Andrea Battisti, ndr) mentre noi li raggiungeremo domenica. Io e la mia famiglia, sua mamma e alcuni amici. Mi tratterò fino al 23. Non vediamo l’ora. Incrociamo le dita". Chiara, negli appuntamenti importanti di suo marito, non manca mai. C’era a Tokyo, ma anche l’anno scorso in Oregon dove Gimbo sfiorò il podio: quarto nel mondiale outdoor. "L’anno passato non voglio dire che è stato sfortunato, ma non era arrivato in una grande forma. Nonostante tutto saltò una bellissima misura 2,33, ma non bastò. Gli altri ragazzi erano molto più in forma. Speriamo che quest’anno il mondiale abbia tutto un altro sapore". Chiara raggiungerà suo marito domenica, nel giorno della gara di qualificazione alla finale dell’alto (in programma martedì). Ma un po’ di Chiara è partita comunque assieme a Gimbo da quando una settimana fa ha lasciato Ancona per ultimare la preparazione a Formia.

Come consuetudine sua moglie gli scrive una lettera che l’altista anconetano trova nascosta nella valigia. "Lo faccio da sempre, dai primi anni che stiamo insieme – confida –. Mi piace pensare che quando lui è fuori e lontano dopo qualche giorno trova una mia lettera. Cosa gli scrivo? Prima delle competizioni ovviamente gli faccio un grande in bocca al lupo e gli ricordo tutto quello che ha fatto per arrivare al suo obiettivo. E poi cose nostre. Non glielo dico mai, è una cosa che faccio in autonomia, quindi cerco di nascondere la lettera da qualche parte prima che chiuda la valigia. Che sia nel beauty o dentro una maglia o in un calzino. Dipende dalle occasioni". Stavolta Gimbo ha rivelato nei giorni scorsi quello che Chiara gli ha scritto in occasione dell’iride ungherese. "Io sento che il tuo obiettivo è anche il mio obiettivo, quindi andiamo a vincere". Adrenalina a mille per il campione delle Fiamme Oro.

"Non è carico, di più – rivela sua moglie –. Il fatto di vincere un mondiale outdoor che è appunto l’unica grande manifestazione che gli manca da vincere lo motiva tantissimo. Sta molto bene fisicamente, è carico, pronto per questa gara. Non sarà semplice, perché come abbiamo potuto vedere nelle gare passate altri tre ragazzi sono in grande forma. Barshim sarà l’avversario principale, ma attenzione anche a Harrison e Woo che hanno fatto delle gran belle misure. Sarà una gara molto competitiva e dura, però lui se la può giocare alla grandissima". Parola di Chiara.

Michele Carletti