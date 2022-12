Gimbo Tamberi e l'anno che verrà: "Voglio le Olimpiadi di Parigi"

Ancona, 31 dicembre 2022 - Il 2022 non passerà certo nel dimenticatoio a causa di una serie di eventi, internazionali e locali, che lo hanno particolarmente segnato. Dagli strascichi e dagli effetti della pandemia allo scoppio del conflitto in Ucraina, temi globali che però hanno finito con l’influenzare in maniera pesante la vita dei cittadini anconetani e del territorio provinciale. Come dimenticare poi la tragedia dell’alluvione nel senigalliese e infine lo sciame sismico che dal 9 novembre scorso tiene col fiato sospeso il capoluogo. Da una parte la chiusura di un anno complicato da cui trarre un bilancio, dall’altra le aspettative per il nostro ‘Anno che verrà’. Continua la serie di interviste a personaggi della vita istituzionale, politica, culturale, sportiva ed economica con uno sguardo al passato e la barra a dritta verso il domani. Oggi è il turno del campione olimpico Gianmarco Tamberi. Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, che voto si darebbe all’anno che sta per concludersi? "Un bell’8 penso di meritarmelo – risponde il trentenne dorico – Sono sempre molto cattivo e rigido con me stesso nel giudicarmi, ma se vado a fare il conto della mia carriera il 2022 è stata in realtà una delle mie migliori...