Ginnastica Fabriano, Manfredi sul podio Coppa del mondo: Raffaeli in Uzbekistan

A Tashkent, in Uzbekistan, da ieri a domani, Sofia Raffaeli con la nazionale è impegnata per il terzo appuntamento nella coppa del mondo 2023. Raffaeli è in piena lotta per il titolo con la bulgara Stiliana Nikolova (assente a Tashkent). Al termine della trasferta, volerà direttamente a Baku per la tappa della prossima settimana. Nella prima giornata Sofia al cerchio ha conquistato un incredibile 34.900 e un 32.950 alla palla. Oggi la formica atomica sarà impegnata alle clavette e al nastro valevole per aggiudicarsi il concorso generale e per qualificarsi alle finali ad otto per attrezzo di domenica. Intanto la Ginnastica Fabriano colleziona successi. Dopo Milena Baldassarri la miglior ginnasta italiana di sempre ai Giochi Olimpici, grazie al sesto posto di Tokyo 2021 e il Vulcano Raffaeli campionessa mondiale a Sofia 2022, ecco un’altra giovane ginnasta a prendersi la scena mondiale. Il giorno di pasqua si sono conclusi a Sofia e Thiais i due appuntamenti a cui ha partecipato la Nazionale italiana di ginnastica ritmica: il Torneo Internazionale "Sofia Cup" e la terza tappa del circuito dei Grand Prix. Ad Antalya nella categoria Junior la sorpresa più bella nell’uovo della ritmica sono le due medaglie (argento e bronzo) di specialità della giovane Lara Manfredi, l’ultima scoperta della tecnica fabrianese Julieta Cantaluppi. La ginnasta di Fabriano ha ottenuto l’argento alla palla (con l’ottimo punteggio di 29.100), dietro alla cipriota Tugolukova, leader con 30.150, e il bronzo al nastro con 27.700, alle spalle della beniamina di casa Todorova, oro con 28.450, e della Tugolukova, argento con 28.350. La Manfredi, classe 2009, ha centrato tutte e quattro le final eight, ottenendo anche la sesta piazza al cerchio con 28.050 e alle clavette con 27.100 all’all around. Nel torneo di Primavera a San Marino le Junior della ginnastica Fabriano accompagnate dalle tecniche Lora Temelkova e Olga Hutseva hanno ottenuto entusiasmanti risultati con Gaia Mancini (2008), Anna Piergentili e Anna Lelii (2009). Vince il Torneo di Primavera Gaia Mancini. Anna Piergentili quinta classificata e seconda tra le 2009, ventesima Anna Lelii. Gaia vince anche la classifica alla clavette, terza al cerchio e terza alla palla. Terzo posto al nastro per Anna Piergentili. Importanti risultati a San Marino per le Allieve che sulla somma dei due attrezzi, senza distinzione di età, prima classificata si piazza Veronica Zappaterreni, terza Beatrice Rossi e nona Victoria Bruno. Successo anche per le altre giovani leve fabrianesi che sulla somma dei due attrezzi occupa tutto il podio: oro per Chiara Apo, argento per Beatrice Cerquetella e bronzo per Costanza Palma.

Angelo Campioni