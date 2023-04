Ginnastica, Sofia Raffaeli non si accontenta: "Ora c’è Baku, poi si lotta per lo scudetto"

Ancona, 19 aprile 2023 – Il nome di Sofia Raffaeli riecheggia insieme all’inno nazionale in tutte le pedane del continente. E’ la numero uno della ginnastica mondiale per le sue incredibili, esplosive e coreografiche performances che, unita alla grazia, fa di lei la prima dona della ginnastica ritmica italiana. E’ sulla bocca di tutti, i premi e i riconoscimenti abbondano, i social impazziscono per lei, è contesa nei talk show di prima serata delle tv nazionali (da ultimo è comparsa lunedì sera in una domanda dell’Eredità condotto da Flavio Insinna), tutti la vogliono, tutti la nominano.

la campionessa Sofia Raffaeli in azione

E’ coccolata dalla Ginnastica Fabriano, dalle Fiamme oro, dalla nazionale e soprattutto dalla sua allenatrice che la sprona e la incoraggia nei momenti difficili. L’abbiamo raggiunta tra un volo e l’altro dopo lo strabiliante trionfo di Tashkent dove ha conquistato 5 ori. "Un periodo dell’anno questo davvero impegnativo, più del solito!" esordisce la campionessa.

"Nella tappa in Uzbekistan – continua il "Vulcano" di Chiaravalle – ho vinto 5 ori ma non è finita qua, ora arriva anche Baku che non sarà una tappa facile ma cercherò di fare e dare il meglio di me stesso perchè posso!"

"Con la mia allenatrice July (Julieta Cantaluppi) – prosegue il talento fabrianese – lavoriamo molto e cerchiamo di rinnovare sempre anche le nostre performances con nuovi esercizi che sto mettendo in campo proprio in queste tappe".

"Finita Baku il mio impegno si sposta a Torino (29-30 aprile) con la finale del campionato nazionale di serie A. Con le mie compagne e la mia squadra lavoreremo molto per difendere a denti stretti e portare a casa il nostro settimo scudetto consecutivo! Ora – conclude Sofia – non voglio pensare a quelle che saranno le mie aspettative per il 2024 perché in mezzo c’è ancora molto lavoro da fare e tanti altri appuntamenti importanti in Italia e nel mondo".