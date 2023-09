Gioacchini ai campionati nazionali under 22: l’obiettivo è conquistare il podio

C’è un pugile anconetano che va in cerca di gloria a Mondovì, in Piemonte, dove da ieri si svolgono i campionati italiani under 22 di pugilato. Si chiama Leonardo Gioacchini, boxeur di belle speranze dell’Accademia Pugilistica Dorica 2006, di cui Adelchi Tonucci è il tecnico responsabile. Per la società del presidente Franco Caporelli, Leonardo Gioacchini cercherà dunque di arrivare il più in alto possibile, anche se la concorrenza a Mondovì sarà agguerrita: i campionati italiani under 22 maschili e femminili 2023 sono una competizione indetta dalla Federpugilato e si concluderanno il primo ottobre con la disputa delle finalissime, sia maschili sia femminili. All’evento pugilistico partecipano 188 atleti, 144 uomini e 44 donne.

"Ci aspettiamo molto – spiega Adelchi Tonucci –, pensiamo che Leonardo Gioacchini abbia le qualità tecniche e la preparazione per giocarsi un posto sul podio. Sulla sua strada ritroverà un pugile come Daniele Salerno che è campione italiano élite con cui Gioacchini ha già combattuto e perso nel 2020. Il podio è un obiettivo ambizioso, ma Leonardo può riuscirci. E’ un buon pugile, tecnico e con pugno che nei 60 kg può dire la sua".

Insieme ad Adelchi Tonucci hanno preparato in palestra Gioacchini per questo importante appuntamento nazionale anche gli altri tecnici Stefano Caporelli, Alessandro Giorgetti e Gabriele Giovannelli. In particolare, Stefano Caporelli è l’accompagnatore di Gioacchini al campionato.

Un appuntamento con la miglior boxe nazionale giovanile in cui vuole assolutamente ritagliarsi un ruolo di primo piano il boxeur dorico che già aveva avuto modo di mettersi in luce tre anni fa proprio contro Salerno, della Pugilistica Dresda Siracusa.

g. p.