Gioacchini bronzo ai campionati italiani. Il pugile anconetano si fa valere in Piemonte

Leonardo Gioacchini, pugile anconetano degli Archi che combatte per l’Accademia Pugilistica Dorica 2006, è tornato dai campionati italiani under 22 con la medaglia di bronzo nella categoria 60 kg. Un bel risultato per il ventunenne dorico, che dà continuità ai successi degli anni scorsi e grande soddisfazione non solo al club di appartenenza, ma a tutto il movimento pugilistico marchigiano. L’anconetano, infatti, era stato scelto dalla Federpugilato per partecipare ai campionati che si sono svolti in Piemonte, a Mondovì, e nella dura selezione tra i vari campioni regionali è riuscito prima a superare Antonio Corbelli della società Boxing Club Castellammare in rappresentanza della Campania, e poi Cullhaj Ergyn dell’Hage Boxing Team campione della Lombardia, con risultato unanime dei giudici. Sostenuto all’angolo dal maestro Adelchi Tonucci e dall’aspirante tecnico Stefano Caporelli, il pugile dorico è salito sul ring del PalaEllero con il suo personalissimo stile contraddistinto dall’estrema mobilità di gambe che gli ha consentito di combattere a lunga distanza alternando assalti con colpi rapidi e precisi e puntuali schivate. La battuta d’arresto è arrivata solo in semifinale di fronte a Daniele Salerno della Dresda Boxe Siracusa, già sei volte campione italiano e con esperienze anche sui ring europei. Il match molto combattuto ha favorito il pugile siciliano che ha superato anche il pugliese Davide Calculli conquistando l’oro. Leonardo Gioacchini quando non è in palestra fa il meccanico e ogni ora libera la passa ad allenarsi. Come ha già ricominciato a fare. Intanto tra i professionisti la notizia di ieri è che l’osimano Charlie Metonyekpon combatterà il prossimo 4 novembre in Francia, nelle Ardenne a Charleville Mezieres, contro Walid Ouizza, campione di Francia, sfida valida per il titolo europeo Ebu Silver categoria superleggeri.

g.p.