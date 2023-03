Gioacchini, gol da tre punti I Portuali tornano al successo

0

PORTUALI

1

: Cocco, Riceputi , Tartaglia, Paoli (37’ st Piccioni), Vagnini, Postacchini (11’ st Sanchini), Balleroni (32’ st Bonci), Pedini (13’ st D’Angelo), Carsetti (3’ st Ascani), Rossi, Prodan. Panchina: Giannelli , Marinelli. All. Cicerchia

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni (28’ st Morbidoni), Tonini, Moretti (19’ st Bozzi), Savini, Severini (11’ st Gioacchini), Ceresani (44’ st Garuti), Rinaldi, Donzelli, Mascambruni (19’ st Santoni), Carnevali. Panchina: Occhiodoro, Gambelli, Polenta. All. Ceccarelli

Arbitro: Bardi di Macerata

Rete: 29’ st Gioacchini

Note: espulso al 13’ st Cocco Pesaro

Tre punti pesantissimi per i Portuali che tornano alla vittoria espugnando il campo di Villa San Martino. A decidere la sfida un gol nella ripresa di Gioacchini con i dorici che sfruttano la superiorità numerica vista l’espulsione di Cocco nello scorcio iniziale di secondo tempo per tocco di mano del portiere fuori area. Protestano invano i locali, già con diverse defezioni, ne approfittano poco dopo gli anconetani che siglano il gol vittoria a seguito di un calcio d’angolo. Gioacchini di testa sigla il gol vittoria in una partita dalle poche emozioni. Nel primo tempo ci provano i padroni di casa, ma la conclusione di Balleroni è poco precisa e poi Paoli non riesce a impensierire Tavoni. Per i Portuali tre punti importanti. La squadra di Ceccarelli continua nella serie positiva agguantando l’Urbania al secondo posto (anche se questi ultimi hanno una partita da recuperare).