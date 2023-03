Giochi poco Prezioso: tre giornate di stop

Tre giornate di squalifica a Mario Prezioso. La sentenza del giudice sportivo si abbatte come una scure sul campionato dell’Ancona che per le prossime partite – San Donato Tavarnelle, Imolese e Cesena – dovrà fare a meno del centrocampista campano.

Decisivi non solo la decisione dell’arbitro Maria Marotta di Sapri alla fine del primo tempo di Lucca, ma anche il suo referto, come chiariscono le carte federali: "Squalifica per tre gare effettive, per avere, al 46esimo minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno sul volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 del Codice di giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (supplemento referto arbitrale)".

Cos’è successo a Lucca: nel primo minuto di recupero del primo tempo al Porta Elia, su una ripartenza della Lucchese, Panico e Prezioso si sono strattonati all’altezza del centrocampo, prima il dorico ha trattenuto per la maglia il rossonero, poi la reazione di Panico che ha fatto cadere a terra Prezioso che, rialzandosi, ha cercato lo scontro con Panico, che però non viene colpito al volto, come evidenziano le immagini televisive. Ma evidentemente l’arbitro ha visto diversamente e così ha scritto nel referto.

La decisione del giudice sportivo Stefano Palazzi è conseguente. L’impressione è che Mario Prezioso abbia solo dato una spinta all’avversario, colpendolo forse involontariamente, d’altra parte Panico non s’è lasciato cadere a terra come farebbe la maggior parte dei calciatori in questa circostanza, ma l’arbitro ha visto così, estraendo immediatamente il rosso, e Prezioso salterà tre gare di campionato.

Proprio com’era capitato a Davide Mondonico dopo la gara con l’Olbia, tre giornate per un gesto di reazione, uno schiaffo a Bellodi. Allora l’Ancona fece ricorso, poi respinto.

"Il nostro giocatore ha sbagliato e pagherà", dice il direttore sportivo Micciola, che poi lascia intendere che le tre giornate di squalifica sono davvero troppe, che la sorte in questo periodo sembra nuovamente aver voltato le spalle all’Ancona.

La società valuterà oggi se fare ricorso, l’impressione è che al momento sia più no che sì, d’altra parte il referto arbitrale, come specificato, lascia ben pochi margini per sperare in uno sconto della squalifica. In un momento in cui l’Ancona fatica a esprimere il meglio di se stessa, dopo quattro giornate in cui ha raccolto solo due punti, ecco la pesante squalifica per un giocatore che finora è stato decisamente positivo nell’economia del gioco della squadra: muscoli e qualità al servizio del centrocampo dorico, un centrocampo che nelle prossime tre giornate dovrà fare gli straordinari per ovviare all’assenza di Prezioso.

Giuseppe Poli