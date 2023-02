Giorgini: "Marina, grande prova dei ragazzi"

La copertina della domenica, in Eccellenza, se la prende il Marina. E non solo perché dopo ventidue giornate coglie la prima vittoria stagionale in campionato. Ma per la continuità che sta mostrando in questo ultimo periodo, visto che anche nelle due partite precedenti, sempre con mister Igor Giorgini in panchina, aveva lanciato buoni segnali, pareggiando contro due big come Atletico Azzurra Colli e Montefano. L’agognata vittoria è arrivata domenica a Castelfidardo grazie al gol nel primo tempo di Catalani. Quello del Marina è stato l’unico blitz esterno in una domenica dove si sono registrati ben sei pareggi nel massimo campionato regionale. E non ci può che essere soddisfazione nella Giorgini band "dopo un’ottima prestazione visto che avevamo diverse assenze importanti – le parole dell’allenatore dei biancoazzurri –. I ragazzi hanno offerto una grande prova sotto ogni punto di vista grazie anche alla bravura di Alberto (Barzanti, ndr) con la porta che rimane inviolata per la terza partita di fila". Una vittoria che acquista ancora più valore visto il buon momento del Castelfidardo. "Avevamo di fronte un’ottima squadra. Il Castelfidardo finora ha fatto bene, una formazione giovane che prova a giocare a calcio e con buone individualità. Noi però potevamo chiuderla in varie occasioni dopo alcuni minuti di sbandamento a fine primo tempo a seguito dell’uscita di Sbarbati. Nella ripresa siamo stati più compatti e in ripartenza abbiamo fatto buone cose non riuscendo però a concretizzare. Ci teniamo stretta però questa vittoria che ci serve per continuare la rincorsa cercando di guadagnare qualche posizione per poi giocarci i play out". Un derby amaro per il Castelfidardo. Mister Giuliodori racconta di una "partita strana, sbloccata da un grande gol. Potevamo pareggiare, ma ci siamo fatti prendere un po’ troppo dal nervosismo, mettendo poca pazienza nel cercare il varco giusto, anche se il loro portiere è stato il migliore e questo la dice lunga. Dispiace, perché abbiamo perso un’occasione per allungare la striscia positiva e distanziare una diretta concorrente". Chi ha sfiorato l’impresa è stata l’Osimana sul campo della capolista Atletico Ascoli. Tre punti sfuggiti ai senza testa – scappati in vantaggio con il gol al volo del giovane Scheffer – solo nei secondi finali grazie a un eurogol di Filiaggi, in rovesciata, per un pareggio comunque giusto visti i legni colpiti in precedenza dai primi della classe. Osimana che resta fuori dai playoff dove rimane invece la Jesina. Anche i leoncelli vanno vicini alla vittoria, sabato, sul campo del Valdichienti Ponte ripresi anche loro all’ultima curva dalla squadra di Bolzan che domani sarà impegnata nel ritorno degli ottavi di finale nazionali di Coppa in Umbria contro il Branca. Un punto lo prende anche il Fabriano Cerreto che non va oltre lo 0-0 in casa contro la Sangiustese, con i cartai che nel prossimo turno saranno attesi dal derby del Diana contro l’Osimana.

Michele Carletti