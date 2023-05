Giovane Offagna in festa, spalti gremiti per la promozione in Seconda categoria

Mancavano da tanto tempo momenti esaltanti come quelli vissuti sabato dalle parti della Rocca. La Offagna calcistica è tornata a esultare e le bandiere rossoblu a sventolare per la promozione matematica con una giornata di anticipo dalla Terza alla Seconda Categoria (girone D). Un trionfo dei ragazzi allenati da Giuseppe Micucci coadiuvato da Michele Gatto, capitanati da Loris Gardella e con il bomber, classe 1977, Massimo Paolinelli, autore di oltre venti reti. "Una squadra che è un mix di esperienza e freschezza. C’erano oltre 400 persone allo stadio - racconta il presidente della Giovane Offagna Alessandro Andreoli -. Erano oltre dieci anni che mancava una vittoria del campionato a Offagna. La nostra società è nata sette anni fa con il settore giovanile, ma è solo da due anni che abbiamo rilanciato la prima squadra. E’ sicuramente un motivo di grande soddisfazione visto che abbiamo vinto con un gruppo composto dall’80% da ragazzi locali. Nessuno prende rimborsi. E dovrà continuare così anche l’anno prossimo. La nostra filosofia non si cambia". Il Vianello sabato, nella partita vinta 2-1 sulla Real Casabruciate, ha visto esultare "bambini, adolescenti, adulti, persone anziane, uomini e donne. Arrabbiati, ma composti quando ci sono stati annullati due gol validi" scrive nei post la dirigenza rossoblu. E già perché i momenti brutti non sono mancati quest’anno, come come quella rissa scoppiata in tribuna a marzo che aveva spinto il presidente a chiudere lo stadio ai tifosi. Solo festa nella partita decisiva.