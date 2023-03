Giovanili biancorosse in forma, under 17 scintillante

Bilancio positivo per le squadre biancorosse impegnate nei campionati nazionali. Scintillante la prova della 17 che ha superato agevolmente la Vis Pesaro. Questo il commento di mister Bilò: "Ottimo approccio alla gara da parte della squadra che ha messo in campo personalità e qualità contro un avversario organizzato e molto chiuso all’interno della propria metà campo. I ragazzi sono stati bravi e pazienti nel muovere palla e innescare i giocatori offensivi abili a creare molte situazioni pericolose negli ultimi 30 metri avversari". Vittoriosa pure la 16, sempre contro i rossiniani, grazie al guizzo di Pepa: "Bella vittoria e buona partita giocata dalla squadra che ha continuato ad esprimersi sulla falsa riga della scorsa settimana. Tante occasioni create, tante parate e gol sfiorati sembravano presagire una partita stregata", il commento del tecnico Casaccia. Festeggia anche la 15 con il sigillo di Gutanu: "Partita disputata con idee personalità e trame di gioco di pregevole fattura, già nel primo tempo meritavamo di essere in vantaggio se la mira fosse stata più precisa gli ultimi 20 metri in cui c’è mancata freddezza", afferma mister Latini, commenta. Sfortunata la 14 che cade in casa contro il Perugia in una sfida dove il pari sarebbe stato il risultato più giusto.