"Giovannini può alzare il livello, giocatore offensivo di qualità"

di Gianni Angelucci

"Ho scelto Jesi rifiutando tantissime altre proposte, l’obiettivo è vincere, vorrei diventare un giocatore importante per la Jesina". Firmato Lion Giovannini, attaccante esterno classe 1995 lo scorso anno all’Atletico Ascoli, ultimo arrivato in casa leoncella.

Gianfranco Amici, il regalo di Natale che serviva per centrare l’obbiettivo play off?

"Si tratta indubbiamente di un giocatore offensivo di grande qualità – conferma il direttore generale della Jesina – l’elemento che può alzare il livello tecnico della squadra, la scossa per riprendere un cammino reso più complicato dai recenti risultati negativi".

A fine 2019, nel periodo buio di inizio pandemia, vi eravate appena dati una nuova e, diciamolo pure decisamente più credibile, struttura societaria. Con un obiettivo preciso, gettare le basi per la risalita verso quella serie D che fa parte della logica sportiva, sicuramente della tradizione, di una città che non ha mai fatto mistero della passione nei confronti della squadra di calcio che la rappresenta. Programmi rispettati?

"Vorrei precisare, anche a nome del presidente Chiariotti, che l’obiettivo non può essere solo quello di gettare semplici basi ma ‘solide’ basi: stiamo vivendo tempi difficili, nessuno può permettersi voli pindarici. La serie D è l’obiettivo primario poi però per mantenere certi livelli servono passione, programmazione e partecipazione da parte di pubblico, istituzioni e forze imprenditoriali".

La scorsa estate la sorpresa più gradita il coinvolgimento, in nome dell’antica amicizia scolastica col presidente, di un imprenditore del calibro di Andrea Pieralisi.

"Per la Jesina un grande riconoscimento alla serietà e al lavoro svolto in questi anni, l’auspicio è che altri seguano l’esempio: il modo migliore per accelerare i tempi verso un salto di qualità da tutti auspicato".

Dopo un inizio scoppiettante, due mesi di imbattibilità seguiti dalla inaspettata crisi di rigetto di risultati.

"Difficile da spiegare forse, inconsciamente dopo dieci risultati utili consecutivi, qualcuno si è sentito appagato e la squadra ha finito per pagare in moneta sonante l’approccio diciamo cosi soft, in alcune partite. Anche per questo abbiamo individuato in Giovannini l’elemento capace di dare quel quid in più sotto l’aspetto del carattere e della cattiveria agonistica".

Come vede questa seconda metà di campionato dove non saranno ammesse distrazioni?

"Come nel girone di andata dove spesso e volentieri la differenza l’hanno fatta gli episodi: io non sono abituato a lamentarmi ma posso garantire che finora sono molti di più quelli che abbiamo avuto contro … sono fiducioso però, se è vero che alla fine torti e ragioni si equivalgono …"