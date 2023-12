Girls Ancona contro Treviso cercano di invertire la rotta

Prova a invertire la rotta il Basket Girls Ancona nella decima giornata di serie A2 femminile girone B. Le doriche, reduci dal netto ko della settimana scorsa sul parquet del Villafranca (76-62) ricevono oggi alle ore 18.30 (PalaScherma) il Treviso, che ha 2 punti in più in classifica (10 contro 8). La squadra anconetana arriva al match dopo qualche giorno complicato con l’interruzione del rapporto col diesse Nanni e le dimissioni del coach Luca Paolasini, che per il momento viene sostituito dalla vice Daniela Montanari e dall’assistente Federico Recanatini. Novità anche sul fronte mercato con Bona al Roseto e anche Maroglio all’addio ma oggi c’è il Treviso e non bisogna pensare ad altro: molto alterno il cammino dei veneti nelle ultime giornate nelle quali hanno alternato convincenti vittorie esterne, belle ma sfortunate prestazioni come contro la capolista Roseto e inopinate sconfitte davanti al pubblico amico, compresa quella della settimana scorsa contro la Futurosa Trieste. Arbitrano Galluzzo di Brindisi e Grieco di Matera.