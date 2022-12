Giro d’Italia, pokerissimo del Team Cingolani

Pokerissimo del Team Cingolani nel Giro d’Italia di ciclocross. Davvero esaltante la spedizione della formazione ostrense in Puglia per conquistare le maglie rosa finali. Colte da Marco Pavan, Rebecca Gariboldi, Filippo Cingolani, Antonio Macculi e Ania Bocchini.

Pavan nella gara open è protagonista sulla sabbia del Salento dopo esserlo stato in Coppa del Mondo sulla neve di Vermiglio precedendo Ettore Loconsolo e Tommaso Ferri.

Stesso percorso di Rebecca Gariboldi che – nel giro di un giorno – dopo le fatiche e la caduta in Coppa del Mondo in Trentino festeggia a Gallipoli la vittoria nel Giro mettendosi alle spalle Romina Costantini e Alice Sabatino.

Dai grandi alle categorie giovanili con l’obiettivo centrato dai gemelli Filippo e Tommaso Cingolani nella gara esordienti secondo anno, sempre al top, alternandosi al successo e mantenendo con costanza lo stesso passo.

Filippo in maglia rosa e il fratello Tommaso archiviano la loro esperienza al Giro d’Italia nei primi due posti. E poi ci sono i master del Team Cingolani con Antonio Macculi (primo all’arrivo) che ha fatto di tutto per contendere fino all’ultimo la maglia rosa di Marco del Missier tra i master di prima fascia under 45, ma è stata comunque sua quella di categoria tra i master 1.

Maglia rosa anche per Ania Bocchini che precede nella classifica femminile Paola Maniago ed Eleonora Cristina Valluzzi per il più bel regalo post maternità. Nella singola tappa conclusiva di Gallipoli note di merito per le belle prove offerte da Jessica Pellizzaro e Giulia Cozzari, rispettivamente quarta e nona tra le donne open.

All’inizio della stagione di ciclocross non era affatto semplice per il collettivo diretto da Amos Cingolani (primo nella speciale classifica per team in tutte e sei le prove del Giro d’Italia) ritornare alle competizioni agonistiche dopo il dramma dell’alluvione di Senigallia che ha colpito anche i comuni della valle del Misa. Ma il Team Cingolani ha trovato nel ciclocross quell’opportunità di cancellare i momenti difficili post alluvione per tornare a dettare legge sui prati d’Italia, oltre a essere competitiva e attrezzata per raggiungere alcuni traguardi importanti con il Giro d’Italia Ciclocross, aspettando i Campionati Italiani di Ostia Antica nel Lazio (14-15 gennaio per juniores, under 23, élite e amatori) e a San Fior in Veneto (28-29 gennaio per esordienti e allievi). Tricolori dove il team Cingolani punta a confermarsi vincente come a inizio 2022 quando in Friuli vinsero il tricolore Filippo Cingolani, 13 anni, e negli amatori Antonio Macculi.

