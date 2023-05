Gli 800 innamorati di Montegiorgio

Identità, coraggio e quello spirito di sacrificio che tanto piace ad Aldo Clementi. Sono questi gli ingredienti del successo della Vigor, ciò che davvero ha fatto innamorare la gente di questa squadra al di là del gol della domenica, del passaggio riuscito o della parata decisiva. Il popolo vigorino si è subito riconosciuto in un gruppo di ragazzi del territorio e in un tecnico che non ha mai nascosto l’amore incondizionato per la squadra della sua città. La Vigor dei senigalliesi, in campo come sugli spalti, ha unito generazioni diverse facendo sognare appassionati di tutte le età. I tifosi si sono goduti ogni istante di questa cavalcata, anche le interminabili attese tra una gara e l’altra, pregustando un sorpasso che però non si è mai materializzato. Alla fine la dura realtà ha brutalmente spazzato via i sogni di gloria, ma gratitudine ed ammirazione rimangono. Lo dimostra il lungo applauso a fine partita degli 800 tifosi vigorini che hanno preferito il "Tamburrini" di Montegiorgio alla prima tintarella stagionale.

Un’ovazione che vuol dire tanto perché i successi non si quantificano solo in coppe o medaglie. A Montegiorgio infatti la Vigor ha vinto sugli spalti con quel pubblico definitivamente ritrovato, il vero tesoro del club che per nessun motivo al mondo deve essere disperso. Senigallia si è riavvicinata al calcio perché la Vigor ha saputo regalare gioia e spensieratezza ad una città ferita. Questo sarà celebrato in futuro, questa è la vittoria più grande.

Nicolò Scocchera