Gli abbonamenti a quota 1900 "L’obiettivo è arrivare a 2000"

Ancona

È tornata ad allenarsi ieri pomeriggio l’Ancona, stavolta al Dorico: non proprio il massimo dal punto di vista logistico - vista la distanza dallo stadio Del Conero dove i giocatori hanno gli spogliatoi - ma su un fondo sintetico che lo staff tecnico ritiene migliore di quello del centro federale Paolinelli, più duro del Dorico.

Dopo tre giorni di riposo Donadel e la squadra si sono ritrovati per tornare al lavoro e riprendere la preparazione da dove l’avevano interrotta a Cingoli.

Gli allenamenti proseguiranno di mattina, sempre al Dorico, in vista dei prossimi test amichevoli, che per ora sono quelli fissati sabato 19 agosto a Teramo contro il Monterosi,alle 17, poi mercoledì 23 agosto alle 17 a Corticella (si tratterà di un test a porte chiuse), e quindi sabato 26 a Matelica.

Intanto la campagna abbonamenti dei biancorossi vola verso quota duemila: le 1900 adesioni sono state superate nel giorno di Ferragosto, nonostante l’aumento di prezzo comunicato dalla società e andato in vigore proprio martedì scorso.

I nuovi prezzi, infatti, prevedono in curva nord abbonamenti interi a 140 euro, ridotti per donne e over 70 a 100 euro, mentre per gli under 18 il prezzo è fissato sui 70 euro.

In tribuna laterale gli abbonamenti interi sono offerti a 200 euro, mentre i ridotti per donne e over 70 sono fissati a 120 euro; i ridotti under 18 veleggiano sui 70 euro; in gradinata Neri abbonamenti interi a 150 euro, ridotti donne e over 70 a 100 euro, ridotti under 18 a 70 euro; tribuna d’onore abbonamenti interi a 350 euro, ridotti donne e over 70 a 250 euro, under 18 a 100 euro.

Invariate le modalità di richiesta per gli abbonamenti riservati agli under 10 (che sono gratuiti) e ai disabili, mentre per la tribuna vip le richieste vanno inoltrate alla mail del marketing: [email protected].

Un numero, quello delle duemila tessere, che sembra destinato a essere superato, come testimonia il responsabile marketing biancorosso, Luca Rotili: "Vorremmo concludere la campagna abbonamenti dopo la seconda partita in casa che è fissata per il 17 settembre. L’obiettivo societario era quello di raggiungere quota duemila e in generale aumentare il numero raggiunto lo scorso anno. Esserci riusciti è un grande risultato. Abbiamo ancora un mese di tempo, speriamo di superare quota duemila. Considerando i trend della serie C in generale il risultato è davvero buono, non ci sono tante piazze che fanno meglio di noi. Siamo soddisfatti, abbiamo apprezzato tantissimo l’impegno e l’interesse dei nostri tifosi, anche perché gran parte degli abbonamenti sono arrivati anche prima che fossero diffusi i gironi. Siamo anche fiduciosi di quella che sarà la presenza allo stadio Del Conero, consapevoli che dovremo disputare sempre ottime partite per coinvolgere un numero sempre maggiore di tifosi. Ma sapere di poter contare su uno zoccolo duro di duemila persone per noi rappresenta un vanto". g.p.