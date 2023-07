Gli Atleti Marchigiani Trionfano ai Campionati Italiani Allievi, 3 Vittorie e 4 Medaglie

Un tris di vittorie e quattro medaglie per gli atleti marchigiani dai tricolori under 18 di Caorle. Nella top ten anche la Sef Stamura Ancona che coglie il nono posto nei 2000 siepi con Valeria Carnevali con il tempo di 7’29’’08 che vale il personal best. Sempre per la società anconetana da segnalare l’undicesimo posto nella 4x100 con 44’’06 di Tommaso Calarco, Marco Colletta, Gabriele Cicconofri e Destiny Omodia. Più indietro, di tre posizioni, ecco Sara Maltoni dell’Atletica Fabriano nei 3000 metri con 10’33’’46. A essere grande protagonista nei campionati italiani allievi con una meravigliosa doppietta nei 100 e 200 metri la sprinter fanese Alice Pagliarini, sempre più regina dello sprint giovanile, che trionfa due volte: oro nei 100 e anche nei 200 metri. Ancora una fantastica doppietta, come ai Tricolori indoor. Decolla sul rettilineo la 17enne velocista dell’Atletica Fano Techfem con un clamoroso 11"47 sospinta dal vento. Nel giavellotto esulta Pietro Colonnella. Al quarto turno il lanciatore dell’Asa Ascoli Piceno piazza una spallata a 63.52 per balzare al comando e poi riesce ad allungare di qualche centimetro all’ultimo tentativo con 63.66. Dopo il trionfo di due anni fa nel campionato italiano tra i cadetti ecco per Colonnella il tricolore allievi. Brilla nei 3000 metri Luciano Carallo, mezzofondista della Collection Atletica Sambenedettese, terzo con 8’44’’19.