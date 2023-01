Gli azzurri approdano al Palascherma di Jesi

From Jesi to the space. Via Solazzi la casa della scherma più medagliata al mondo - tra un anno, l’inaugurazione della futuristica megastruttura in zona Palasport: è di questi giorni la notizia della posa della prima pietra - ospita la conferenza stampa per raccontare l’anno che verrà. Da più di un decennio l’impianto, caro al maestro Triccoli, riscuote il massimo indice di gradimento: sede designata del ritiro delle rappresentative azzurre. Da martedì scorso 26 azzurri, equamente divisi tra maschi e femmine, agli ordini dello staff tecnico - il c.t. Stefano Cerioni coadiuvato dai maestri Giovanna Trillini, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli, Guglielmo Migliore, i preparatori atletici Annalisa Coltorti e Felice Romano, staff medico Valeria D’Errigo, Stefano Vandini e Sara Primavera - sono al lavoro sulle pedane del pala scherma. Ieri, oggi e domani gli argomenti all’ordine del giorno in una sala stampa affollatissima come ai tempi - beneaugurante anteprima? - del ritorno delle ragazze del dream team all’indomani delle conquiste olimpiche. "Fieri della nostra storia – non può esimersi Samuele Animali in veste di assessore allo sport – impossibile coniare aggettivi diversi quando si parla del Club Scherma. Ora tutti concentrati sul nuovo palas la cui costruzione, ne siamo certi, procederà spedita come i successi dei nostri atleti". Il resto della conferenza? Un plebiscito di elogi a Stefano Cerioni per il ritorno alla guida della nazionale di fioretto. "Un anno fa, da neo c.t. proprio in questa sala, Stefano aveva lanciato il guanto di sfida al resto del mondo: ‘dobbiamo tornare a fare paura’. Grazie anche ai rappresentanti del nostro club – si complimenta in diretta il presidente Maurizio Dellabella – l’Italia ha vinto tutto quello che c’era da vincere e ora abbiamo tutte le carte in regola per puntare a ripetere quei successi". Il campione del mondo Tommaso Marini, a ragione considerato l’uomo da battere a livello mondiale, svela i segreti della sua escalation. "All’inizio della scorsa stagione, dopo aver perso male un paio di tornei mi sono chiesto se fosse il caso di lasciar perdere con la scherma, è stato il c.t. a darmi la carica e a farmi ritrovare la voglia di divertirmi in pedana. E adesso, per mia fortuna, i risultati stiano li a testimoniarlo". Anche il talento jesino d’adozione Alice Volpi sembra aver fatto tesoro delle doti carismatiche del suo allenatore. Magari con metodi un po’ più diretti. "Vero, anche io ho avuto un inizio difficile – sorride la campionessa origini toscane – stavo perdendo gli stimoli, ci sono volute un paio di belle bastonate di Stefano per farmi tornare sulla retta via". Lui, Stefano Cerioni, che, oro olimpico compreso, tanto ha vinto in pedana ma molto più ha fatto vincere ai suoi allievi (anche lontano dal Belpaese), punta senza mezzi termini a ripetere e possibilmente migliorare le recenti performances guarda ai prossimi mondiali di Milano: "giochiamo in casa un onore e un onore, non possiamo fallire" e tende la mano ai colleghi russi. "Non è giusto questo embargo nei loro confronti, si deve trovare il modo per farli gareggiare nelle competizioni internazionali: con alcuni maestri sono ancora in contatto, uno mi ha confessato che da giorni durante gli allenamenti evita di indossare la tuta della sua nazionale".

Gianni Angelucci