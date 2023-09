Gli Europei al PalaPrometeo Italia, il debutto ad Ancona

Il conto alla rovescia è quasi terminato, da oggi il grande volley torna al PalaPrometeo Estra di Ancona: l’Italia di De Giorgi (foto in basso), con la vittoria di venerdì contro la Serbia ha ottenuto la matematica certezza di terminare tra le prime quattro la pool A e quindi di accedere agli ottavi di finale in programma al PalaFlorio di Bari il 9 e 10 settembre.

Saranno le due sfide del PalaPrometeo Estra di Ancona, quella contro Svizzera, in programma domani alle 21.15, e quella contro la Germania, in calendario per mercoledì 6 settembre alle 21, a decretare nella pool la posizione finale degli azzurri la cui avversaria degli ottavi arriverà dalla pool C in corso di svolgimento in Macedonia del Nord. Sono quattro i gironi europei e si disputeranno in Italia, Macedonia del Nord, Israele e Bulgaria, con successive finali in programma a Roma. Il girone eliminatorio che si disputerà in Italia vedrà lo svolgimento delle gare nelle città di Perugia ed Ancona con la presenza della nostra nazionale, già campione d’Europa e del Mondo in carica, la Serbia, la Germania, il Belgio, la Svizzera e l’Estonia.

Ancona sarà protagonista a livello mondiale durante i giorni dell’evento che verrà trasmesso sui più importanti network televisivi internazionali, ottenendo anche ampia visibilità e promozione. Il prestigioso appuntamento, che vede la collaborazione tra amministrazione comunale e organizzatori, Fipav nazionale e regionale, oltre a catalizzare l’attenzione dei media su Ancona, richiamerà in città migliaia di appassionati che seguiranno le gare al PalaPrometeo.

Per favorire l’accesso al palas e agevolare la viabilità, l’amministrazione comunale ha predisposto in collaborazione con Conerobus servizi di navette e aree di sosta in diversi punti del territorio, così come avvenuto in passato per altre manifestazioni. "Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione – ha detto il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni, durante la presentazione dell’evento, ieri in Comune –. Ancona ha impianti sportivi di rilievo nazionale e internazionale che possono ospitare adeguatamente eventi di grande levatura, come in questo caso. Crediamo che questo aspetto vada ancor più sottolineato, promosso e curato: innanzitutto per l’indotto creato dalle manifestazioni di rilievo ma soprattutto per il valore educativo che lo sport di alto livello che raggiunge Ancona ha per i nostri giovani. Diamo il benvenuto a tutte le squadre, ma anche ai numerosi appassionati che arriveranno ad Ancona per seguire l’evento".

g. p.