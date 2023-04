Gol numero 100 di Pesaresi: regalo alla Vigor

di Nicolò Scocchera

Denis Pesaresi non poteva scegliere giornata migliore per segnare il 100esimo gol in maglia vigorina. La rete del capitano ha regalato il successo alla Vigor nel difficile e infuocato campo di Fano. Le vittorie dei vigorini nascono dalla forza del gruppo, l’unione e lo spirito di sacrificio sono davvero l’arma in più di questa squadra che non smette mai di stupire. La Vigor non vinceva a Fano, sul campo, dalla stagione 194849… Nessuno meglio di Denis Pesaresi poteva regalare questa gioia alla piazza senigalliese. Il centravanti di Senigallia sta vivendo una seconda giovinezza, lui che ha dedicato gran parte della sua carriera alla Vigor oggi vive da protagonista una stagione memorabile. La squadra continua a rispondere con i fatti, l’alta classifica non sta procurando alcuna vertigine alla formazione di Clementi che si diverte e mostra un gioco pregevole. Il direttore di questa orchestra perfetta è proprio il tecnico, come evidenzia il direttore sportivo senigalliese Roberto Moroni: "Credo che la partita di Fano l’abbia vinta Aldo con i suoi cambi, so che il mister non vuole prendersi troppi meriti, ma è questo il mio pensiero – afferma il dirigente rossoblu –. Il cambio di modulo in corsa ha mandato in confusione i nostri avversari, una mossa determinante. Non è stata una bella partita, sicuramente molto intensa, ma non abbiamo visto chissà quante occasioni. Il Fano ha approcciato con più convinzione, nei primi 20 minuti abbiamo sofferto un po’ tuttavia non ci siamo disuniti ed una volta conquistato il vantaggio siamo riusciti a mantenere il pallino del gioco". Roberto Moroni ringrazia anche i tifosi senigalliesi, accorsi in gran numero sugli spalti del "Mancini". "Questo mini esodo di tifosi ci riempe di orgoglio, il sostegno e la passione della nostra gente sono il regalo più bello, anche questo è un mio pensiero, ma credo di poter parlare a nome di tutta la dirigenza – aggiunge il ds rossoblu –. A memoria non ricordo così tante persone in trasferta se escludiamo gli spareggi. Il campionato non è ancora chiuso, ci godiamo il momento ed una stagione davvero eccezionale". Il meritato successo contro l’Alma spazza via polemiche, equivoci e tensioni che hanno animato la settimana prima del derby. Il Fano si lecca le ferite, la Vigor continua a sognare anche se è difficile pensare che il lanciatissimo Pineto possa fare qualche passo falso. "Ogni domenica ci chiediamo come faccia il Pineto a vincere sempre – afferma il mister rossoblu Aldo Clementi –. Ebbene credo che anche loro si pongano la stessa domanda: come fa la Vigor ha mantenere questo ritmo? Adesso dobbiamo solo goderci il risultato, ringraziare il nostro strepitoso pubblico e celebrare il 100esimo gol di Denis in maglia vigorina. E’ davvero indispensabile per noi, si merita tutti i complimenti che sta ricevendo".